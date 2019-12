Do Popradu začali lietať aj ukrajinskí lyžiari

19.12.2019, 19:33 | Ján Blažej

Ukrajinská lowcostová letecká spoločnosť SkyUp Airlines otvorila 19. decembra pravidelné sezónne (zimné) letecké spojenie medzi Kyjevom a Popradom, ktoré bude lietať každý štvrtok a nedeľu do konca februára.

Boeing 737 priviezol prvých viac než sto ukrajinských dovolenkárov. Linku však nevyužívajú iba lyžiari, z Popradu odletelo osemdesiat Ukrajincov, zväčša robotníkov, ktorí chcú sviatkovať doma.

SkyUp Airlines lietajú do Popradu už druhú zimnú sezónu. Minulú sobotu začala z Rigy do Popradu s lyžiarmi lietať aj lotyšská spoločnosť AirBaltic. Okrem Lotyšov cez Rigu tradične lietajú do Vysokých a Nízkych Tatier aj Rusi a dovolenkári zo škandinávskych krajín. Malé skupinky dovolenkárov vozí aj maďarský Wizz Air z Londýna.

Neprehliadnite V Poprade plánujú nový projekt s vyše stovkou bytov

Stavať sa má na sídlisku Juh III, kde vzniknú dva bytové domy

Popradským letiskom prejde tento rok rekordný počet cestujúcich, kým vlani ich bolo 88-tisíc, do polovice decembra letisko vybavilo už vyše 91-tisíc pasažierov a podľa počtu ohlásených letov by to mohlo byť ďalších približne dvetisíc.

Letisko kompletizuje už aj lety od jari do jesene budúceho roku. Popri celoročnej linke z Londýna sa očakávajú chartery pre slovenských dovolenkárov do Turecka, Bulharska a Čiernej Hory a chartery s izraelskými turistami.