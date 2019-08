Nemecko je druhá najnavštevovanejšia európska krajina

09.08.2019, 11:00 | Ján Blažej

Vyše 35 miliónov Nemcov absolvuje do roka krátkodobú (dvoj- až štvordňovú) dovolenku a vyše 55 miliónov dlhšiu dovolenku. Podľa Nemeckého štatistického úradu krátkodobé dovolenky tri štvrtiny Nemcov trávi vo svojej krajine, kým 27 percent sa na dlhšie cesty vydáva do zahraničia, najviac do Španielska, Talianska, Turecka a Rakúska.