EÚ chce zaviesť právo na ochranu, aby elektronika vydržala dlhšie

V USA sa intenzívne rokuje o takzvanom „práve na opravu“, ktoré by malo výrobcom ukladať povinnosť dodávať pre svoje výrobky servisné manuály, náhradné diely a umožňovať opravy nielen autorizovaným a drahým servisoch ale aj tretích stranám. Proti zákonu, ktorý chce zaviesť 18 amerických štátov, tvrdo lobuje napríklad spoločnosť Apple.

Zákon v podobnej forme by sa mohol objaviť aj v Európskej únii. Výbor pre trh a ochranu spotrebiteľa už vydal niekoľko odporúčaní, ktoré by sa mohli v budúcnosti preniesť do nariadení. Neopraviteľné produkty sú totiž záťažou pre životné prostredie a zbytočne zvyšujú spotrebu častou výmenou (hlavne u elektroniky).

Hovorí sa o takzvanom „udržateľnom zastarávaní“. Bruselský návrh v sebe zhŕňa požiadavky na zvýšenie počtu opráv či možnosť pre jednoduchý upgrade elektroniky, a to predovšetkým u smartfónov, notebookov a tabletov. Medzi návrhmi Európskeho parlamentu je tiež zavedenie stupnice, ktorá by spotrebiteľov informovala o možnostiach opravy či predpokladanej životnosti produktov. Tieto informácie by mohlo v konečnom dôsledku odradiť zákazníkov od lacnej elektroniky z Číny (hoci tam sa vyrába asi všetko).

Veľkým problémom pri firmách ako Apple či Microsoft je nedostupnosť originálnych náhradných dielov. A to nielen pre koncových používateľov, ale aj pre servisy. V prípade produktov Apple sa k ním dostanú iba vybrané autorizované servisy, ktorých je minimum. Odporúčanie Bruselu teda znie, aby firmy uvoľnili náhradné diely aj pre servisy tretích strán a spotrebiteľov.

Zároveň by mali výrobcovia dodávať manuály pre servis, opravy a údržbu. EÚ viedla k zmene niekoľko znepokojivých štatistík, podľa ktorých sa objektívne skracuje životnosť spotrebičov a kvôli výrobe stále nových produktov (ekonomika predsa musí rásť) sa ale dramaticky zvyšuje objem oxidu uhličitého. Odvoláva sa napríklad na štúdiu, ktorá ukázala, že v rokoch 2004 až 2012 vzrástol pomer domácich spotrebičov, ktoré sa nedali opraviť a mali maximálne päť rokov z 3,5 na 8,3 percent. Analýza práčok v recyklačnom centre ukázala, že viac ako desatina z nich nemá ani päť rokov.

