Francúzi majú zámky na Loire, Česko na Orlici

02.05.2019, 19:00 | Ján Blažej

Ak sa Čech zberá do Francúzska obdivovať v údolí rieky Loiry tri stovky hradov a zámkov, nemal by zabúdať, že aj Česko má takýto skvost, hoci vo výrazne menšej podobe, vo východných Čechách. Sú to dva hrady a štyri krásne zámky na deväťkilometrovom úseku v údolí rieky Divoká Orlice. Upozorňuje na ne gróf František Kinský, 71-ročný šľachtic, podnikateľ, dôchodca, ale pracujúci, poslanec krajského zastupiteľstva a starosta mestečka Kostelec nad Orlicí.