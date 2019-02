Francúzsky novinár tvrdí, že 80 percent kňazov vo Vatikáne sú homosexuáli

16.02.2019, 13:54 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Niektorí z najvyšších duchovných v rímskokatolíckej cirkvi, ktorí hlasito kritizujú homosexualitu, sú sami homosexuáli. Konkrétne, až 80 percent kňazov, ktorí pôsobia vo Vatikáne, sú gejovia, hoci nie sú nevyhnutne sexuálne aktívni. Tvrdí to 570-stranová kniha In the Closet of the Vatican, ktorú napísal francúzsky novinár a spisovateľ Frédéric Martel.

Na to, aby mohol takéto odvážne tvrdenia vysloviť, strávil vo Vatikáne a v krajinách Latinskej Ameriky štyri roky. Rozprával sa s kňazmi, diplomatmi, politikmi, novinármi, aktivistami, prostitútmi, rímskou políciou i s členmi švajčiarskej gardy vo Vatikáne.

Celkovo má podľa F. Martela ísť o výpovede pol druha tisícky ľudí. Medzi nimi 41 kardinálov, 52 biskupov, 45 pápežských veľvyslancov a diplomatických predstaviteľov, 11 členov švajčiarskej gardy a viac ako dvesto kňazov a seminaristov.

Podľa vydavateľstva Bloomsbury je kniha „prekvapujúcim dôkazom korupcie a pokrytectva v srdci Vatikánu“. Kniha má vyjsť 21. februára, teda v deň, keď sa vo Vatikáne uskutoční konferencia týkajúca sa sexuálneho zneužívania mladistvých.

Autor, ktorý je sám gej, zistil, že niektorí homosexuálni kňazi akceptovali svoju sexualitu a udržiavali diskrétne vzťahy, ale iní vyhľadávali rizikové

