Hlavné mesto kaviarní. Pozrite si 12 podnikov, ktoré sa oplatí v Trnave navštíviť

24.05.2019, 13:00 | Jarmila Horváthová | © 2019 News and Media Holding

Každé dva týždne predstavuje TREND najlepšie slovenské reštaurácie a hotely podľa regiónov, alebo konceptov. Tentokrát sme ale zabŕdli do trochu iného segmentu gastronómie – kaviarenského a cukrárenského a vybrali sme sa do „Malého Ríma“, do Trnavy