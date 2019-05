Holokaust na Instagrame a pľúca z 3D tlačiarne

12.05.2019, 17:00 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Ako sprístupniť ťažkú tému holokaustu aj generáciám, ktoré sa o ňom už len učia na dejepise a majú radšej nekonečné sledovanie sociálnych sietí ako rozprávanie príbehov v rodinných kruhoch? Projekt dvoch Izraelčaniek, matky a dcéry, priniesol nový formát, ktorý by mohol zaujať.

Denník Anny Frankovej sa stal bestsellerom. Nebolo to však ani zďaleka jediné židovské dievča, ktoré si v období druhej svetovej vojny písalo o svojom živote na papier. Eva Heyman bola Rumunka, tínedžerka a jedna z obetí plynovej komory. V denníku zachytila chvíle až do deportácie do Auschwitzu. Beznádej, strach, zúfalú snahu ostať pri živote. Prechod od nepokoja mladého dievčaťa až po krutú pravdu.

Práve jej príbeh sa rozhodli Mati and Maya Kochavi oživiť v príbehoch na Instagrame. Scénky nakrútili na smartfón s pomocou hercov vo Ľvove na Ukrajine. Pozrieť si ich môžete v highlitoch na účte eva.stories.

Nie každý prijal projekt s pochopením a nadšením. Podľa CNN sa objavili aj hlasy, že takýto spôsob zobrazenia znevažuje holokaust podobne ako selfie pred bránami koncentračných táborov. Tvorkyne však argumentujú, že Instagram je plytkým médiom iba vtedy, ak na ňom hľadáte plytké veci. Iste dúfajú, že sa ich úsilie v mori vyšportovaných tiel a návodov na make-up nestratí. Na konte majú zatiaľ vyše jeden a pol milióna sledovateľov.

Pľúca na 3D tlačiarni

Tento týždeň svetu ukázali bioinžinieri z Rice university a The University of Washington výsledok dlhého výskumu s prelomovým výsledkom. Podarilo sa im zostrojiť na 3D tlačiarni model orgánu, ktorý funguje ako pľúca.

Vypestovať živé bunky v laboratórnom prostredí je už v súčasnosti pomerne jednoduché, no vedci si lámali hlavu nad tým, ako ich udržať pri živote. Nový 3D orgán má vytvorenú vaskulárnu sieť a dokáže do nej pumpovať kyslík.

Okolo umelých pľúc je 3D hydrogél obsahujúci živé bunky vystavené modrému svetlu. Na jeho lepšiu absorpciu pridali do gélu potravinárske farbivo. Výskumníci dúfajú, že tento objav ich posunie o krok vpred pri navrhovaní budúcich funkčných orgánov pre živé organizmy. Zároveň však dodávajú, že nás ešte čaká dlhá cesta.

Chlpatí doktori

Na detskej onkológii v Banskej Bystrici skúšajú novú vec. Malým pacientom budú pomáhať aj chlpatí štvornohí lekári. Sú to dva švajčiarske ovčiaky Fany a Iorek vycvičené na kanisterapiu. Deťom majú priniesť úľavu, zmierniť stavy úzkosti a obáv, ktoré vyplývajú z nemocničného prostredia, medicínskych úkonov, bolesti a sprievodných znakov liečby. Choré deti to zároveň stimuluje k pohybu a cvičeniu úmernému ich aktuálnemu zdravotnému stavu.

Projekt je na Slovensku unikátny, doteraz sme o kanisterapii počuli len zo zahraničia. Ak sa osvedčí, môže sa rozšíriť aj do iných nemocníc.

„Vnímame to pozitívne, prídu živé bytosti, ktoré ich rozptýlia, a veľmi sa teším, že sa to podarilo. Psíky sú pravidelne sledované veterinárom, možnosť, že by došlo k nejakej infekcii, je minimálna. Samozrejme, deti, ktoré majú veľmi oslabenú imunitu alebo prebiehajúcu infekciu, sa na terapii nemôžu zúčastniť, platia prísne kritériá. Zatiaľ plánujeme kanisterapiu jedenkrát týždenne, trvá asi trištvrte hodiny. Budeme to priebežne vyhodnocovať a ak sa osvedčí, tak to bude aj častejšie,“ priblížil Pavol Bician, zástupca prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU DFNsP a predseda občianskeho združenia (OZ) Svetielko nádeje.

Kofeínový prešľap Matky drakov

S jedným z najkultovejších seriálov súčasnosti sa snažilo spojiť viacero značiek. Môže sa však stať, že si po skončení poslednej série spoja fanúšikovia Hry o tróny len s jedným veľkým hráčom, aj to kvôli chybe.

Vo štvrtej epizóde sa toho udialo veľa, no skúsenému oku určite neunikol príliš moderný nápoj Daenerys Targeryen - káva v papierovom pohári. Snímka sa začala ihneď šíriť bludnými vodami internetu a ľudia rýchlo dospeli k záveru, že ide o kávu zo Starbucksu.

Pre sieť kaviarní to znamenalo nielen okamžitý nárast záujmu o značku, ale aj potvrdenie, že ich biely pohár so zelenou morskou pannou je skutočne ikonický.

Produktívnejší po káve?

Keď už sme pri kávovom opojení, možno si Matka drakov chcela len dobiť baterky. Fast Company sa rozhodla preskúmať, nakoľko kofeín skutočne zvyšuje produktivitu a nakoľko si to len namýšľame. Aj keď ide iba o krátky test na malej vzorke, stojí za zamyslenie.

Prvá dvojica dostala v ten deň kávu s kofeínom a druhá bez. Potom mali vykonávať bežné pracovné činnosti a na konci dňa mali veľké odhalenie. Ako to dopadlo, sa dozviete vo videu, no v skratke - väčšina účastníkov sa zhodla na tom, že kofeín pôsobí ako placebo a vydržali by sme aj bez neho.

Sú tu však viaceré rozsiahlejšie štúdie, ktoré hovoria opak. Ostáva nám možnosť dať si na týždeň od kofeínu pauzu a vyskúšať si (ne)účinky na vlastnej koži. A možno by nám všetkým najviac prospelo, keby sme sa namiesto nalievania kávou poriadne vyspali.

Prečo neignorovať znečistenie vzduchu

Problém znečisteného vzduchu pri veľkých mestách väčšina ľudí vníma ako skutočný, no zároveň príliš abstraktný. Wired však uvádza tri štúdie, ktoré opisujú dôsledky tak detailne, až vám z toho naskočí husia koža.

Všetky tri štúdie skúmali vplyv prostredia na rozvoj demencie. Všetky tri potvrdili, že nie je jedno, kde žijeme a aký vzduch dýchame. Keď sa v ňom nachádzajú znečisťujúce látky, malé častice sa usadia na citlivom tkanive pľúc alebo putujú do krvného obehu. Vyvolajú reakciu imunitného systému, ktorý sa ich snaží zachytiť a odstrániť. Po čase táto reakcia vyvolá takzvaný systémový zápal, ktorý môže poškodiť mozog.

Aj vy ste si už začali hľadať dom v najodľahlejšom kúte sveta? Dá sa na to pozrieť aj z druhej strany. Prísnejšie normy a zníženie emisných plynov v ovzduší by mohli pomôcť znížiť výskyt demencie v kritických oblastiach.

PS: Hasiace prístroje nie sú práve estetickou lahôdkou. Samsung prišiel s nápadom vytvoriť vázu, ktorá vám v prípade núdze poslúži na rovnaký účel. Môžete do nej, samozrejme, dať aj kvety. Obsahuje však aj vonkajšiu komoru naplnenú uhličitanom draselným. Keď nehoda vznikne, stačí vázu hodiť do ohňa. Funkcionalizmus ako vyšitý.