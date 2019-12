Sú to „prirodzené straty“. Čo všetko sa kradne z hotelov

18.12.2019 | Adrián Berecz

Ak to nie je pribité klincom, existuje nemalá pravdepodobnosť, že to zmizne. Ubytovacie zariadenia aj luxusnejšie hotely, kde by sa to očakávalo už menej, sa pravidelne stretávajú so zmiznutím hnuteľného majetku z izieb. Aj keď sa dajú osoby, ktoré za odcudzením stoja, relatívne ľahko vystopovať a identifikovať, ide pre hotely o chúlostivé situácie.