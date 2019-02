Niekedy je za demotiváciou len málo spánku a zlá životospráva

20.02.2019, 18:30 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Barbara Castagnola pracuje v spoločnosti Dr. Max, kde sa venuje náboru a hodnoteniu zamestnancov a zároveň pracuje ako firemná psychologička. Z vlastnej praxe tvrdí, že pre mnohých zamestnancov je v práci dôležitý pocit, že sa majú o koho oprieť a má ich kto vypočuť. „Všetko, čo mi zamestnanci povedia, je maximálne diskrétne, a pokiaľ od nich nemám súhlas, s nadriadenými či tretími osobami v žiadnom prípade nepreberám, o čom sme sa rozprávali,“ vraví v rozhovore. Rozhovor nadväzuje na hlavnú tému aktuálneho čísla TRENDU 6/2019, ktorým je koučing.

Nie je vôbec bežné, že firma zamestnáva na interné účely vlastnú psychologičku. Keď sme pátrali medzi slovenskými firmami, našli sme len pár výnimiek. Medzi nimi boli Železiarne Podbrezová a kedysi interného psychológa zamestnávala aj automobilka KIA.

My sme oslovili Barbaru Costagnolu, ktorá pracuje v sietí lekární Dr. Max. Momentálne pôsobí v tíme, ktorý nastavuje systém vzdelávania a hodnotenia zamestnancov lekární v Taliansku.

Platí názor, že extroverti sú lepšími zamestnancami?

V prvom rade treba spomenúť, že neexistujú medzi nami stopercentní extroverti alebo introverti. Niektorí z nás sú takzvaní ambiverti, teda sú v strede alebo sa charakteristiky prelínajú. Sú však jedinci, ktorí patria k výraznejším extrovertom alebo introvertom ale tiež sa nemusia prejaviť, pretože im to napríklad spolupracovníci alebo pracovné zaradenie neumožní.

Určite by som nekategorizovala lepší alebo horší zamestnanec len na základe jednej osobnostnej črty. Výber kandidáta je komplexný proces a pri ňom treba brať do úvahy celok, nie len jednotlivé časti. Vo všeobecnosti však platí, že „extroverti“, sú dynamickejší, impulzívnejší, môžu sa nudiť pri stereotypnej práci, viac riskujú a majú vysokou potrebou socializovať sa.

Introverti spoločnosť toľko nevyhľadávajú, sú pokojnejší, dokážu sa viac sústrediť a preto sa predpokladá, že ich výkon môže byť stabilnejší. Závisí však od pozície, ktorú hľadáme a požiadaviek na ňu.

Na čo sa z vašich skúsenosti hodia?

Ak hľadáme kandidáta na obchod alebo komunikáciu so zákazníkom určite je vhodnejším kandidátom extrovertnejšie ladený typ. Na rôzne analytické pozície, či IT sú vhodnejší introverti pretože im v práci až tak sociálny kontakt nechýba. Neznamená to však, že IT človek nepotrebuje pracovať v tíme, ale že mu môžu viac vyhovovať individuálne pracovné úlohy na danom projekte.

Na posúdenie toho, kto je lepším či menej lepším zamestnancom nestačí iba jedna charakteristika, práve preto existujú vo firmách aj hodnotiace systémy, kde sa sleduje nielen konkrétna pracovná činnosť ale aj predpoklad k výkonu pozície, kompetencie a rôzne ukazovatele merateľnosti výkonu.

Či na Slovensku i v Taliansku ste zároveň aj internou psychologičkou a nepodieľate sa len na nábore. Nie je to štandard medzi slovenskými firmami. Ako vyzerá vaša práca?

Mojou úlohou je priblížiť sa k zamestnancom, aby cítili, že nie sú vo firme sami. Už pred Dr. Max som pracovala v personálnych agentúrach a všimla som si, že sa akosi vytráca ľudskosť v pracovnej atmosfére. Riešia sa čísla a plány, kam sa má firma posunúť, ale fakt, že firma sa posúva vďaka spokojným a motivovaným zamestnancom býva častokrát opomínaný.

Motivovať zamestnanca je v dnešnej dobe veľmi náročné. Niekto je motivovaný platom, iní časovou flexibilitou alebo možnosťou vzdelávania. To je aj náš prípad, kedy naši zamestnanci v lekárňach oceňujú možnosť vzdelávania, ktorú im poskytujeme. Naši manažéri či už v lekárňach alebo na centrálach sa snažia pracovať s motiváciou svojich ľudí najmä tým, že sledujú ich výkon, nastavujú kľúčové parametre ale nie vždy ostáva čas na dôverný rozhovor alebo možnosť odhaliť osobné problémy. Moja rola je čiastočne podmienená práve tým, že mne môžu zamestnanci bez obavy dať najavo, čo ich trápi alebo s čím majú problém a spoločne pracujeme na riešení, aby sa cítili lepšie, spokojnejšie a motivovanejšie.

Interná psychologička Barbara Castagnola

Lenže ste cudzí človek. Ako sa vám darí získať si dôveru zamestnancov?

