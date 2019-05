Je čas rozbiť Facebook a ako si pravica vypýtala tajných informátorov

11.05.2019, 17:00 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Ako by vyzeralo Slovensko, keby sa k moci dostala strana ĽSNS a ovládla by napríklad ministerstvo vnútra? Stačí sa pozrieť do susedného Rakúska. Sybille Geisslerová veľmi dobre pozná hrozbu rakúskych pravicových strán, ktorí v posledných týždňoch prirovnávajú imigrantov ku krysám a šíria neonacistickú propagandu.

S. Geisslerová stojí dvanásť rokov na čele protiextremistickej jednotky tajných služieb. Nedávno svedčila v parlamente, pretože rakúska pravica sa snaží ochromiť činnosť jej úradu. Situácia je vážna, lebo pravica je súčasťou rakúskej vlády a ovláda ministerstvo vnútra cez Stranu slobody (FPÖ).

Keď Strana slobody pred vyše rokom prevzala ministerstvo vnútra (okrem toho aj obranu a ministerstvo zahraničných vecí), jej predstavitelia požiadali S. Geisslerovou a jej šéfa, aby strane odovzdali mená informátorov, ktorí sa pre políciu infiltrovali do ultrapravicovej scény v Rakúsku. S. Geisslerová túto žiadosť odmietla.

O niekoľko týždňov neskôr vykonala rakúska polícia na podnet ministerstva vnútra raziu v jej úrade a odniesla si celú dokumentáciu a tajné informácie o spojencov doma i v zahraničí.

Facebook by sa mal rozporcovať

Je čas rozbiť firemnú štruktúru Facebooku - oddeliť od nej chatovaciu službu WhatsApp a službu pre zdieľanie fotografií Instagram. Po tomto radikálnom kroku volá jeden zo spoluzakladateľov Facebooku Chris Hughes, ktorý

