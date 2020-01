Kalamita v Bratislave, veľký africký múr a ktoré mesto zaviedlo MHD zadarmo

19.01.2020, 16:00 | © 2020 News and Media Holding

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Hlavné mesto často zažíva kolaps už pri niekoľkých napadnutých centimetroch snehu. Na vtipoch o bratislavských kalamitách sa vedia dobre pobaviť hlavne podtatranci. Bratislava však pred 33 rokmi zažila aj takú snehovú nádielku, ktorá mesto celkom opodstatnene paralyzovala. Od 9. do 12. januára 1987 snežilo na juhozápadnom Slovensku dokopy 68 hodín.

Kvôli hustému sneženiu a silnému vetru sa v hlavnom meste a jeho okoliu vytvárali niekoľkometrové záveje. Okolité obce boli odrezané od sveta a doprava v Bratislave totálne skolabovala. Mnohí ľudia sa nemohli dostať do práce či do škôl, a tak sa napokon vybrali do mesta pešo. V ten deň ráno navyše na bratislavskom letisku namerali teplotu mínus 18 stupňov celzia.

Zaviate auto pri Moste SNP v BratislaveZdroj: TASR

Shiffrinová sa učí slovenskú hymnu

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová triumfovala v utorok v ďalšom veľkom slalome v rakúskom stredisku Flachau. Rovnaký úspech sa jej podaril aj pred rokom a dosiahla tak dvanáste víťazstvo v kariére vo Svetovom pohári. Američanka Mikaela Shiffrinová a líderka Svetového pohára skončila až tretia, opäť si tak mohla vypočuť slovenskú hymnu.

Petra VlhováZdroj: TASR

P. Vlhová uspela v druhom slalome seriálu za sebou, začiatkom januára vyhrala aj v Záhrebe. Ak to takto pôjde s víťazstvami slovenskej lyžiarky ďalej, M. Shiffrinová sa naučí slovenskú hymnu určite naspamäť. Favoritka uplynulých rokov na tlačovej konferencii po pretekoch o P. Vlhovej povedala: „Petra je v súčasnosti najlepšia lyžiarka na svete.“

Nefajčiari dostali dovolenku navyše

Prestať s fajčením nemusí pomôcť len zdraviu či rodinnému rozpočtu. Svoje o tom vedia aj zamestnanci

