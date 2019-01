Kalifornia hľadá správcov majáka, hlási sa celý svet

13.01.2019, 10:56 | TASR

Historický maják East Brother Light Station na idylickom skalnatom ostrovčeku v zátoke pri San Franciscu potrebuje nových správcov. Ponuka je pre dvojicu a ročný plat pre oboch je 130 000 dolárov. Na Spojené štáty to nie je veľa, no menej peňazí vynahradí nádherné pracovné prostredie.

Túžba po živote na romantickom mieste však u uchádzačov nestačí, upozornila spravodajská televízia CNN.

Záujemcovia o túto pozíciu musia mať skúsenosti z námorníctva aj z hotelierstva. Maják totiž slúži aj ako penzión. Správcovia tak musia udržiavať budovu, upratovať izby hostí, variť a servírovať vysoko kvalitné jedlo, na ktorom si penzión zakladá, a starať sa o to, aby boli hostia spokojní.

„Musíte byť spoločenskí. Návštevníci tam chcú mať niekoho veselého a prívetivého; niekoho, kto sa postará o to, aby sa tam cítili ako doma,“ informovala stanica CNN.

Jeden zo správcov musí mať licenciu na prevádzku komerčného plavidla, aby mohol prevážať hostí z pevniny na ostrov a späť. Penzión je otvorený štyri dni v týždni a konajú sa tam aj rôzne podujatia ako svadby a oslavy.

Neprehliadnite V Kalifornii si už môžu kupovať trávu úplne legálne všetci. Čakali na ňu v radoch

Držať môžu do 28 gramov drogy a doma si môžu vypestovať až šesť rastlín...

Unikátne miesto

Maják bol postavený v roku 1874, aby pomáhal námorníkom navigovať cez hmlu, ktorá je pre vody okolo San Francisca častá. Funkčný je dodnes a od roku 1979 slúži aj turistom ako malý penzión.

Maják patrí americkej pobrežnej stráži (US Coast Guard) a spravuje ho nezisková organizácia East Brother Lighthouse Inc., ktorej prezident pracoval na majáku 40 rokov. Po tom, ako bol maják v 60-tych rokoch zautomatizovaný, bol ostrov opustený, preto sa ho rozhodli ponúknuť turistom.

„Je to unikátne miesto. Je to v Sanfraciskej zátoke, je to na ostrove a je to jeden z mála - možno jediný - penzión v budove majáku na ostrove,“ uviedol pre CNN riaditeľ organizácie Tom Butt.

Nástup v apríli

Návštevníci musia pri príchode na ostrov zvládnuť pri vystupovaní z lode rebrík vedúci hore na skalu. Výška rebríka závisí od hladiny vody v zátoke, maximálne je to však niečo vyše 3,5 metra.

Potom ich už čaká pokoj, nádherné výhľady na oceán a pobrežie, zrekonštruovaná malebná budova majáku vo viktoriánskom štýle a kulinárske špeciality.

Noví správcovia majú nastúpiť v polovici apríla a bude im poskytnuté dvojtýždňové školenie. Dvojica nemusí byť pár a dokonca sa nemusia ani poznať. Musia si však byť vedomí toho, že budú žiť a pracovať v obmedzenom priestore a budú musieť spolu vychádzať.

Predošlí správcovia tam pracovali a žili dva roky. Jillian bola skúsená kuchárka a Che šikovným lodníkom, ktorý za kormidlom prebrázdil celý svet. O ich pozíciu sa už prihlásili aj záujemcovia z Ruska, Ukrajiny či rôznych častí Ázie.

Tom Butt zdôraznil, že je potrebné mať už existujúce pracovné povolenie pre Spojené štáty a správcovia nesmú byť fajčiari.