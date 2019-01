Top slovenské hotely, kde vám nehrozí detský krik

25.01.2019, 13:00 | Jarmila Horváthová | © 2019 News and Media Holding

Pred mesiacom sme predstavili slovenské hotely, kde sa dá najlepšie stráviť víkend, alebo dovolenka s deťmi. Teraz sa pozrieme na ich protipól. Kam ísť, ak si chceme od detského smiechu a kriku oddýchnuť – a je jedno, či pochádza od vlastných, alebo cudzích ratolestí.

Hotely, ktoré sa v zahraničí označujú ako Adult Only a ubytovať sa v nich môžu len hostia od istého veku, sú v zahraničí stále populárnejšie. Vyhľadávajú ich nielen bezdetné páry, alebo hostia, ale aj tí, ktorí svoje vlastné deti už odchovali, ale rovnako aj rodičia – ktorí si občas chcú od svojich detí oddýchnuť a hľadajú miesta, kde nebudú musieť počúvať ani cudzie.

Nájsť na Slovensku také zariadenia nie je úplne jednoduché – hoci v EÚ platí (alebo by mala platiť) jednotná legislatíva, v prípade hotelov bez detí to tak nie je. Slovenský Antidiskriminačný zákon (ale rovnako aj český) nepovoľuje v poskytovaní služieb diskrimináciu na základe veku (zaujímavé ale je, že obmedzenie vstupu deťom do niektorých zariadení, napríklad wellness, od istej hodiny mu neprekáža).

V zahraničí je situácia iná, tam sa obmedzenie prístupu deťom do istého veku do hotelov a reštaurácií za diskrimináciu nepovažuje a dokonca napríklad v Nemecku je to podložené aj súdnym rozhodnutím. Rozhodnúť sa pre hotel, alebo reštauráciu typu Adult Only je považované čisto za vec podnikateľského zámeru, nie za diskrimináciu skupiny obyvateľov.

Takže ak chcete ísť napríklad na víkend do hotela a reštaurácie, kde zaručene nijaké deti nebudú, treba ísť napríklad do Rakúska, Maďarska alebo Poľska. Ale aj u nás sú zariadenia, kde je veľký predpoklad, že po hotelových chodbách a lobby nebudú behať detské „hordy“ , hoci prítomnosť malých hostí sa v nich 100 percentne vylúčiť nedá. Ide väčšinou o mestské hotely, ktoré predsa len nie sú pre rodiny také atraktívne. Tie, ktoré sme vybrali, nie sú ďaleko ani od turistických atrakcií a lokalít.

Hotel Lesná Wellness and Spa, Stará Lesná

Izba v hoteli Lesná Wellness and SpaZdroj: Lesná

Jediný hotel na Slovensku s označením Adult Friendly (keďže Adult Only nie je u nás povolené). A jediný hotel vo výbere v prázdninovej lokalite, vo Vysokých Tatrách. Adult friendly znamená, že deti do hotela môžu ísť, ale služby sú orientované len na dospelých, deti nemajú nijaké špeciálne typu detský kútik, menu atď. A tiež platia tú istú cenu ako dospelí.