Karl Lagerfeld: muž, ktorý zdvihol Chanel z popola

19.02.2019, 15:12 | Veronika Rajničová | TASR

„Móda má z človeka urobiť toho, kým sa sám neodváži byť,“ povedal svojho času ikonický návrhár Karl Lagerfeld. Na nohy pomohol módnemu domu Fendi, no tie najikonickejšie kúsky vytvoril pre Chanel, ktorý pod jeho rukou opäť vyletel do módneho neba.

K. Lagerfeld zomrel na následky choroby, s ktorou bojoval posledné týždne. Začiatkom roka 2019 vôbec prvýkrát chýbal pri záverečnom defilé svojej módnej kolekcie haute couture pre značku Chanel. Práve tú módny návrhár po rokoch úpadku opäť postavil na nohy.

Muž, ktorý sa stal synonymom značky legendárnej Coco, vytvoril svoju prvú kolekciu na jeseň 1983. Lavíroval vtedy medzi povinnosťami pre Chloé a Fendi, pracoval 16 hodín denne. A to ho v módnom dome Chanel neprivítali zrovna s otvorenou náručou.

Návrhár podľa WWD bojoval s napätím v tíme, aj pomalým pracovným tempom, na ktoré bola značka spiaca na haldách ikonických pastelových kostýmčekov zvyknutá.

K. Lagerfeld vedel, že musí do Chanelu vniesť svieži vietor, no zachovať tradičný odkaz. Prvú prehliadku prijalo Francúzsko rozpačito, no po 36 rokoch tvrdej práce mu tlieska celý svet.

Kreatívne vedenie Chanelu po ňom má prevziať jeho pravá ruka Virginie Viard.

Našiel ho Balmain

Módneho mága z Nemecka priviala do sveta odevného priemyslu náhoda. Vyhral súťaž neprofesionálnych návrhárov svojím modelom štýlového kabátu a víťazstvo ho motivovalo k ďalšej tvorbe.

Dvadsaťjedenročného talentovaného K. Lagerfelda objavil v roku 1955 Pierre Balmain. Vynikajúca pracovná ponuka ho nasmerovala ďalej k Jeanovi Patouovi, u ktorého zastával miesto hlavného návrhára do roku 1963.

Práca vo firme naberala na obrátkach a K. Lagerfeld cítil, že mu neposkytuje rozlet v ďalšej kreatívnej činnosti.

Z firmy odišiel a profesionálne uplatnenie našiel až pri tvorbe pre taliansky módny dom Fendi, kde vytvoril kolekciu kožušinových kabátov a pomohol majiteľkám pretaviť firmu na luxusnú značku. V 70. rokoch tvorbu umelca poznačila spolupráca s Chloé, ktorú v roku 1975 obohatil aj o svoj parfum.

V roku 2007 uviedli v kinách dokumentárny film režiséra Rodolphea Marconiho s názvom Lagerfeld Confidential, v ktorom sa samotný tvorca vyjadruje napríklad k svojej homosexualite, či vzťahu k matke, ktorá mala na jeho život výrazný vplyv.