Keď je rakúsky štadión plný stromov a na Facebooku umierajú „lajky“

06.10.2019, 17:00 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Štadión Wörthersee v rakúskom Klagenfurte dostal netradičných hostí. Nekopú do lopty, ani sa nepretekajú v gymnastických disciplínach, iba stoja a dýchajú. Výstava švajčiarskeho kurátora Klausa Littmanna sa volá Za les: Nekončiaca príťažlivosť prírody (For Forest: The Unending Attraction of Nature).

Do štadióna umiestnil na turf okolo 300 plne vyrastených stromov, čím vytvoril najväčšiu verejnú umeleckú inštaláciu v dejinách Rakúska. „Týmto umeleckým zásahom by som chcel napadnúť naše vnímanie prírody a vzbudiť povedomie o budúcom vzťahu s ľudstvom. Príroda, ktorú teraz berieme ako samozrejmosť, môže byť jedného dňa, najmä na niektorých miestach, v klietke a zvieratá v zoo,“ povedal o výstave K. Littmann pre Artnet News.

Smrť „lajkom“

Závisť je súčasťou sociálnych sietí od ich zrodu. Kto sa ani raz nezamyslel nad tým, koľko užívateľom sa páči fotografia alebo príspevok kolegu a prečo je ten náš neúspešný? Niektorí austrálski používatelia Facebooku po novom

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť