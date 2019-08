Kompostéry budú zadarmo a bezdomovci skrášľujú lavičky

18.08.2019, 16:30 | Veronika Rajničová | TASR

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Záchrana dedičstva

Genofondový sad starých odrôd jabloní a hrušiek v Starej Turej na kopanici Súš – Lazy, ktorý pred piatimi rokmi založila Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Biele Karpaty, priniesol v tomto roku prvú úrodu. Zarodilo niekoľko mladých jabloniek ako Strýmka či Jeptiška. Podľa botaničky CHKO Biele Karpaty Kataríny Rajcovej je plodov zatiaľ máličko, no i tak sa z úrody veľmi tešia. V sade je zatiaľ 148 stromov, z toho je 48 odrôd jabloní a 21 odrôd hrušiek. Sú to odrody, ktoré sa v minulosti historicky pestovali v Bielych Karpatoch. Ľudia si ich preštepovali a šírili. Tento genofond sa momentálne nepestuje komerčne a preto sa botanici boja, že zanikne.

Kompostéry zadarmo

Záhradné kompostéry do domácností v rodinných domoch začne dolnokubínska samospráva bezplatne rozdávať v nasledujúcich mesiacoch. Radnica si od tohto kroku sľubuje zníženie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov či eliminovanie vzniku čiernych skládok.

„Zabezpečenie záhradných kompostérov predstavuje pre domácnosti nemalú investíciu. Rozhodli sme sa preto ako mesto uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu, ktorý by zabezpečil tieto zásobníky pre majiteľov rodinných domov. Verím, že obyvateľom budú kompostéry dobre slúžiť a nášmu mestu sa týmto krokom podarí znížiť množstvo komunálneho odpadu,“ povedal dolnokubínsky primátor Ján Prílepok. Počas nasledujúcich mesiacov tak v Dolnom Kubíne pribudne 1000 kusov kompostérov s objemom 1050 litrov.

Bezdomovci skrášľujú

Už niekoľko týždňov pomáha občianske združenie a jeho klienti, ktorými sú ľudia bez domova, skultúrniť prostredie jednej z najobľúbenejších záhrad v bratislavskom Starom Meste. „Na sociálnej sieti sme videli poškodené lavičky v Medickej záhrade a negatívne reakcie ľudí na túto situáciu. Oslovili sme preto vedenie Starého Mesta s ponukou, že by sme im v rámci nášho integračného programu radi pomohli problém vyriešiť,“ povedal štatutár OZ Pavol Sabela. Všetky lavičky najskôr zbavili starých náterov a vyšmirgľovali. Následne stačilo spresniť, aké farby treba použiť, keďže ide o pamiatku. Akékoľvek úpravy a opravy musia totiž spĺňať prísne pravidlá pamiatkarov. Bezdomovci sa aj takýmito pomocnými prácami snažia začleniť späť do života. Do života, ktorý nebudú musieť stráviť na lavičke.

Spoločnými silami

Ako sa hovorí, niet nad dobrých susedov.

