Z ušatého domáceho miláčika si môžete aj vy vycvičiť športového šampióna.

Už to nie sú len kone a psi, ktoré skáču cez prekážky. Na Slovensku sa stáva čoraz populárnejší králičí hop. Vyšportované králiky medzi sebou súťažia v disciplínach ako je rovinka, parkúr, skok vysoký a skok ďaleký.

Králičí hop vznikol vo Švédsku v 70. rokoch. Hoci na Slovensku je pomerne novou disciplínou, v zahraničí je už oveľa rozvinutejšou. Netradičnej športovej disciplíne Králičí hop sa na Slovensku venuje aj chovateľ Jozef Beňuška, a to už štvrtý rok. „Už 18 rokov chovám králiky a k hopu som sa dostal náhodou, keď som pozeral asi pred 5 rokmi reláciu z Čiech. Hneď som sa začal o to zaujímať a veľa informácií som získal z internetu, lebo rodisko tohto športu je v severských štátoch,” vysvetľuje majiteľ huňatých zvieratiek Jozef Beňuška.

Posledné preteky sa konali v jednom z nákupných centier v Bratislave počas veľkonočných sviatkov. V skokoch sa predbiehali mladé chovateľky, ktorým taktiež učaroval tento netradičný šport. Terézia (18) venuje tréningu králikov všetok voľný čas. Jej najúspešnejším králikom je Champion Olaf. „Je to králik zo zverimexu, o ktorých sa vraví, že v hope nemajú významnú budúcnosť,“ vysvetľuje. „Napriek tomu je prvý a zatiaľ jediný králik s titulom Champion na Slovensku.”

Absolútny víťaz pretekov - králik Crystal Royal Jumper s majiteľkou Eliškou Šmatlovou. Cenu odovzdával Marián HornyakZdroj: Igor Sivák

Nikol (13) sa s králičím hopom zoznámila na výstave. „Dostala som králika a skúšala som s ním skákať cez prekážky,“ opisuje svoje začiatky Nikol. „Videla som, že mu to aspoň trochu ide, tak onedlho som sa ocitla na prvých pretekoch,“ hovorí. „Najviac ma na tom baví, že môžem byť v kontakte zo zvieratami a vidím, že to baví aj ich,“ priznáva Nikol, ktorá sa so zajačikom Teddym zúčastnila takmer na všetkých súťažiach na Slovensku.

“Králik je dominantné zviera a nie je jednoduché ho do niečoho nútiť. Skákať je však jeho prirodzenosť. Stačí s ním trénovať 2 – 3 krát do týždňa, aby nebol unavený, lebo všetkého veľa škodí,” dopĺňa J. Beňuška. „Je to mimoriadne čistotné zviera, nakoľko je lovené v prírode, tak sa musí čistotou chrániť pred predátorom. Malý chlpáč venuje aj 3 hodiny denne čisteniu a doma ani neviete, že ho máte.”

Amazonka Sovalen Barbory Bulvovej – skok do výšky 65 cmZdroj: Igor Sivák

Na tento typ športu sú vhodné všetky typy ušiakov. Stačí len presvedčiť toto malé zvieratko, aby s vami spolupracovalo.

Veľkonočné preteky Králičí hopZdroj: Igor Sivák