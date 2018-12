Mali by sme zahodiť zhon a vypnúť mobilné telefóny, odkázal prezident

24.12.2018, 10:53 | TASR

Vianoce sú sviatkom, keď by sme možno mali vypnúť televízie, počítače, mobilné telefóny. Mali by sme sa hrať s deťmi, rozprávať s rodičmi a starými rodičmi. Aby v nás krása Vianoc ostala čo najdlhšie, ideálne počas celého roka. Na sociálnej sieti Facebook to odkázal prezident Andrej Kiska.