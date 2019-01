Manželstvo je lotéria, ktorú nevyhráte, ale za pokus to stojí, tvrdí rozvodový právnik

29.01.2019, 19:00 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Ak ho navštívite v kancelárii, je už príliš neskoro. Vaše manželstvo je v ruinách a rozvod je nevyhnutným riešením. James Sexton sa živí v New Yorku ako rozvodový právnik už dvadsať rokov. Za ten čas pomáhal k rozvodu viac než tisícke párov.

Ruky má potetované, miluje karate, vstáva každý deň o štvrtej hodine ráno (vrátane víkendov), aby meditoval. A svoju prácu miluje. Natoľko, že pracuje prakticky neustále, čo neuniesla jeho manželka. Ako rozvodový právnik sám prechádzal po dvanástich rokoch rozvodom.

J. Sexton tvrdí, že počas svojej kariéry zažil len tri prípady manželstiev, ktoré sa dali opäť dokopy po tom, ako ho navštívili. Keď už sa pár rozhodne vyhľadať právnika a zaplatí mu, cesta späť už neexistuje. Zvyčajne sú spálené všetky sentimentálne mosty a „rany zahnisané“.

V knihe If You're in My Office, It's Already Too Late: A Divorce Lawyer's Guide to Staying Together sa snaží ľuďom, ktorí vstupujú do manželstva s naivnými ideálmi o láske, pragmaticky poradiť v partnerskom živote. Chce ich vyvarovať pred triviálnymi chybami, ktoré nachádzal v takmer každom vzťahu.

Bezcitný idiot

J. Sexton tvrdí, že nie je ani psychológ, ani filozof, ktorý odhaduje, ako sa ľudia vo vypätých situáciách správajú, ale že knihou len ukazuje, ako sa naozaj správajú. Vidí ľudí, akí sú – často s pomstou v očiach, pachtiacich po moci a peniazoch.

Rozvod je emocionálne vypätý proces. V stávke je všetko, čo partneri roky milovali a budovali: deti, bankové účty, nehnuteľnosti, boj o výživné, boj o stretávanie sa s deťmi a obrovské riziko straty stability po citovej i finančnej stránke do budúcnosti.

Kniha If You're in My Office, It's Already Too Late: A Divorce Lawyer's Guide to Staying TogetherZdroj: Amazon

Keď ho klienti vyhľadávajú ako „bezcitného a krutého idiota“

