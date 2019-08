Natlačia k sebe viac lacných izieb a má to úspech. Mikrohotely bodujú

13.08.2019, 11:00 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Majú zhruba polovičnú veľkosť ako bežné hotelové izby, sú lacnejšie, oslovovať majú mileniálov, obchodných cestujúcich či batôžkarov a developeri si ich pochvaľujú. Inšpirované japonskými ubytovňami s kapsulami sa stávajú mikrohotely čoraz rozšírenejšími aj v Spojených štátoch a Európe.

Zdroj: Motto by Hilton

Všeobecne platí, že izby v mikrohoteloch sú veľké približne desať až štrnásť štvorcových metrov a oproti klasicky veľkým hotelovým izbám, ktoré majú rozlohu okolo 25 štvorcových metrov, stoja o polovicu menej. Zachovávajú si typické hotelové zariadenie, disponujú aj kúpeľňou, no spravidla bez vane. Ideálne sú pre ľudí, ktorí plánujú na mieste zotrvať krátko.

Proces stláčania izieb, aby sa ich vďaka tomu vytvorilo viac, pripomína proces, ktoré praktizujú letecké spoločnosti, aby zvýšili počet miest v lietadle. Hoci sú izby malé a minimalistické, neznamená to, že sú nepohodlné, píšu noviny The New York Times, ktoré biznis s mikrohotelmi priblížili.

Sú veľmi dobre navrhnuté, štýlové a často využívajú rozkladací nábytok či inak polohovateľné zariadenia. Optimálnym spôsobom využívajú každý voľný centimeter.

Neprehliadnite Čo môžete ukradnúť z hotelovej izby

Výber zaujímavých článkov, na ktoré cez pracovný týždeň nezvýšil čas

Radosť hotelierov

Ceny týchto izieb sú nižšie, počet potenciálnych zákazníkov však hotelierov presviedča o

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť