Na Novom Zélande „vyzliekli“ zeleninu v supermarketoch. Jej predaj sa rapídne zvýšil

03.02.2019, 16:51 | Veronika Rajničová | TASR

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Jednou vecou sú tenké plastové vrecúška, do ktorých balíme zeleninu a ovocie v supermarketoch. Tie od januára tohto roka už na Novom Zélande nenájdete. Skupina obchodov New World však išla v zámere odstrániť plasty ešte ďalej.

Rozhodla sa „vyzliecť“ tie artikle, ktoré ležali už predbalené na pultoch. Tie, ktoré obal nevyhnutne potrebovali, ako napríklad bobuľovité ovocie, zabalili aspoň do recyklovateľných materiálov.

Ako sa ukázalo, táto inciatíva sa stretla u zákazníkov s úspechom. Majiteľ pobočky New World v Bishopdale si všimol, že predaj jarnej cibuľky stúpol o 300 percent a nárast zaznamenal aj pri iných zeleninách sú reďkovky a repa. Pozitívne čísla hlásia aj ďalšie obchody.

Mohlo by sa zdať, že plastový obal čerstvým potravinám pomáha v tom, aby sa rýchlo nepokazili a aby sme neplytvali jedlom. Julian Kirby z organizácie Friends of the Earth UK však poukázal na štúdiu, ktorá hovorí, že medzi rokmi 2004 a 2014 sa balenie potravín do plastu zvýšilo o 40 až 50 percent. Odpad z potravín sa v tom čase zdvojnásobil.

Slamkokalypsa

Slamkové dielo Von WongaZdroj: Facebook / Talenthouse

Tragická, no krásna. Práve taká je inštalácia, ktorú vytvorilo hnutie Zero Waste Saigon. Hlavným materiálom na výrobu apokalyptickej vlny, ktorá pripomína bibllcké rozostúpenie sa mora Mojžišovi, sú obyčajné plastové slamky.

Stoja pár centov. Až donedávna sa svet veľmi nestaral o to, že jednu použije päť minút a rozkladať sa budú stovky rokov. Teraz ich však čoraz viac prevádzok zakazuje a nahrádzajú ich papierovými, alebo znovu použiteľnými kovovými verziami. Alebo aj ničím. Kto nad päť rokov reálne potrebuje slamku?

Inciatív je však stále málo a v oceánoch plávajú tony zbytočných kusov. Nápad vytvoriť inštaláciu pripomínajúcu tento problém sa zrodil v hlave umelca Von Wonga. Trvalo pol roka, kým sa mu spolu s inicatívou zero waste saigon podarilo vytvoriť dve hrozivé vlny, varovanie, že na prírodu sa nedá len tak „vykašľať.“ Tvorí ich spolu 168-tisíc použitých slamiek, ktoré dobrovoľníci vybierali. Dielo nazval „slamkokalypsa“ (strawpocalypse).

Anti To-do list pre workoholikov

To-do list. Ilustračné foto.Zdroj: Pexels

Zoznamy toho, čo máme počas dňa urobiť, známe aj ako to-do listy patria k najobľúbenejším spôsobom, ako si usporiadať pracovný deň. Možno už máte svoj systém a možno ho ešte stále hľadáte. Tipov, ako zoznamy zefektívniť nikdy nie je dosť a preto som do tohtotýždňového výberu zaradila aj rady zakladateľa bullet journalu, Rydera Carolla, ktoré spomenul v rozhovore pre Fast Company:

Rozdeľte si dlhý zoznam do sekcií počas dňa. Čo musíte vybaviť ešte ráno a čo počká do obeda? Dajte dohromady úlohy, ktoré môžete urobiť spolu. Veci, ktoré môžete vybaviť naraz, neodkladajte na neskôr. Vytvorte si „anti do-to list“. Napíšte si na papier, čomu všetkému sa nemusíte venovať a keď vás to bude lákať, pozrite sa na zoznam a pripomeňte si to.

Kempovanie pod vodou

To, čo znie ako zo sci-fi filmu, sa podarilo výskumníkovi Michaelovi Lombardimu. Skonštruoval akýsi „stan,“ do ktorého môžu potápači pod vodou vliezť, pozrieť si nerušene okolie a prispôsobiť sa zmene tlaku. Pod vodou môžu v „ocean space habitat“ kempovať až šesť hodín. To ponúka pri skúmaní oceánov úplne nové možnosti. Čarovný svet sa nám opäť trochu odkrýva.

WiFi na cintoríne

CintorínZdroj: Ivan Fleischer

Z kategórie bizár tu máme tento týždeň správu, že bezplatná WiFi sieť bude v Lendaku aj na cintoríne. Na spoločnom brífingu o tom informoval vo štvrtok vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) spolu so starostom Lendaku Pavlom Hudáčkom.

Ak by ste si lámali hlavu, na čo by vám asi tak WiFi na cintoríne mohla byť, P. Hudáček má odpoveď. „Plánujeme v blízkom čase pripraviť tzv. virtuálny cintorín, vďaka zoznamu budú môcť obyvatelia lepšie nájsť hrobové miesto, ktoré hľadajú,“ zdôvodnil.

Mimo cintorínu, kde je potrebnosť internetu diskutabilná, bude bezplatná WiFi v Lendaku aj na iných verejných priestranstvách, ako sú napríklad námestia, úrady, parky či knižnice.

Keď je v USA chladnejšie ako na Aljaške

Pozdrav z ChicagaZdroj: Facebook / Dr. Daniel Ivankovich

Že vám je pri týchto teplotách tesne pod nulou zima? Tak to by ste minulý týždeň určite nechceli stráviť v Spojených štátoch. Len pre lepšie pochopenie, teplejšie bolo dokonca aj na Antarktíde. V noci namerali v častiach Dakoty, Winsconsinu a Minnesoty -56 stupňov Celzia a ráno bolo v Chicagu okolo -30.

Tento stav zapríčinil polárny vortex, masa mrazivého vzduchu, ktorá sa väčšinou vyskytuje okolo severného pólu. Extrémne počasie si vyžiadalo viacero obetí a niektoré oblasti vyhlásili kalamitný stav.

Zadarmo na Beyoncé

Beyoncé na koncerte.Zdroj: TASR

Beyoncé vyhlásila súťaž pre svojich fanúšikov. Jeden šťastlivec môže vyhrať vstupy zadarmo pred seba a jedného parťáka na jej koncerty na najbližších 30 rokov. Má však jednu podmienku. Súťažiaci musia prejsť na vegánske stravovanie.

Akciu spustila spolu s organizáciou Greenprint Project, ktorá sa snaží poukázať na pozitívny vplyv, ktorý má vypustenie živočíšnych produktov na našu planétu. Speváčka sa snaží motivovať sledovateľov na jej instagramovom účte fotografiami z jej vegánskeho jedálnička a povzbudzuje ich, aby vydržali. Je však otázne, ako v prípade výhry daného šťastlivca odkontroluje.