Najlepšie „silvestrovské“ hotely sveta

Niekto trávi posledný deň v roku doma pri televízore, niekto s priateľmi na párty, na námestí, v horách – alebo na výlete v niektorej zo svetových metropol.

Ak patríte do skupiny, ktorá preferuje poslednú možnosť, rezervačný a hodnotiaci portál Booking.com analyzoval viac než 29 miliónov hodnotení zo 141-tisíc miest na celom svete a vybral z nich najobľúbenejšie silvestrovské cestovateľské ciele. K tomu pridal tipy na hotely, odkiaľ sa dá silvestrovské dianie v danom meste najlepšie sledovať, čo ocenia tí, ktorí nemajú radi davy v uliciach. Tento rok ich už navštíviť nestihnete, ale čo nie je teraz, môže byť nabudúce...

New York: Hotel The Pierre

Hotel PierreZdroj: The Pierre

New York patrí dlhodobo k najobľúbenejším cestovateľským cieľom na prelome rokov. Návštevníci tu môžu so stotisícmi ďalších ľudí napríklad odpočítavať sekundy do konca starého roku na Times Square. Kto ale sleduje toto dianie radšej z pokojnejšieho prostredia, tomu booking odporúča luxusný hotel The Pierre, ktorý otvorili ešte v roku 1930. Okrem prvotriedneho výhľadu na Times Square nie je odtiaľto ďaleko do Central Parku, alebo na obľúbené nákupné ulice Fifth a Madison Avenue.