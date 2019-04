Nebezpečný scooter sharing: Drzé a oplzlé kolobežky ľuďom nadávali počas jazdy

28.04.2019, 16:53 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Bikesharing má vo svete aj kolobežkovú obdobu. Tie od firmy Lime na vás aj hovoria a informujú vás o stave jazdy. Je to celkom pohodlný detail, ktorý neruší vašu pozornosť. Teda za predpokladu, že vám kolobežka nezačne z ničoho nič nadávať.

Presne to sa stalo v austrálskom Brisbane. Skupina neznámych hackerov prenikla do systémov niekoľkých kolobežiek a vymenila hlasové súbory. Miesto informácie, že jazda začína, váš stroj mohol zahlásiť, že nechce, aby sa na ňom niekto vozil. Počas jazdy sa vám mohlo dostať oplzlých komentárov a nadávok a na konci kolobežky rozhorčene kričali, aby nikam nechodili.

Spoločnosť Lime sa na upravených kolobežkách dvakrát nepobavila. „Nie je to chytré ani zábavné,“ uviedol zástupca Nelson Savannah pre Brisbane Times. „Je sklamaním, že niekto využil príležitosť vystreliť si z členov komunity zraňujúcim spôsobom.“

Nie je to prvýkrát, čo má Lime problém s kolobežkami. Tento rok musela firma riešiť incidenty so zablokovanými prednými kolesami, pre ktoré došlo k niekoľkým úrazom. Mestská rada Brisbane vydala pre Lime varovanie a kolobežky by už mali byť opravené.

Keď jeden fotograf zachraňuje celý les

Nekontrolovateľne miznúce lesy podobne ako ďalšie environmentálne problémy vyvolávajú v ľuďoch pocit, že ako jednotlivci nič nezmôžu. Príbeh fotografa Sebastiãa Salgada ukazuje, koľko toho dokáže urobiť jeden nahnevaný muž s odhodlaním.

