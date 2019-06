Nechceme nosiť opätky, vyzývajú Japonky a ako nastaviť férovejšie Airbnb

08.06.2019, 17:00 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Iniciatíva sa volá #KuToo. Ide o ženský protest v Japonsku, ktorý nemá nič spoločné so sexuálnym obťažovaním alebo nemiestnými poznámkami. Japonské ženy sa ale rozhodli, že už nechcú chodiť do práce vo vysokých lodičkách. Spísali petíciu, kde nesúhlasia s tým, aby ich zamestnávateľ mohol nútiť nosiť topánky s vysokými opätkami a predložili svoju žiadosť tamojšej vláde.

Názov protestu sa inšpiroval slávnym #meetoo a tvoria ho prvé dve písmená zo slovíčiek kutsu (v japončine topánky) a kutsuu (v preklade bolesť). Za iniciatívou, pod ktorú sa podpísalo viac než 21-tisíc žien, stojí Japonka Yumi Ishikawa. Pracuje na polovičný úväzok v pohrebnom ústave a sťažovala sa, že ju z nosenia lodičiek bolia nohy. Mnohé japonské spoločnosti síce ženy výslovne nežiadajú, aby na pracovisko chodili s vysokými podpätkami, ale množstvo žien tak robí kvôli kultúrnym a sociálnym zvyklostiam.

K téme sa vyjadril aj japonský minister zdravotníctva Takumi Nemoto, ktorý nosenie lodičiek obhajoval. „Podľa mňa to spadá do rámca toho, čo sa na pracovisku všeobecne uznáva ako nevyhnutné a žiaduce,“ odpovedal minister. Zároveň ale dodal, že ak zamestnávateľ núti nosiť taký typ obuvi svoje zamestnankyne, dá sa to považovať za obťažovanie. Podobné hnutia sa objavili aj v ďalších krajinách.

Vo Veľkej Británii v roku 2015 spustila petíciu recepčná Nicola Thorp zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers. Zamestnávateľ ju poslal domov, pretože nemala lodičky s podpätkami v rozmedzí piatich až desiatich centimetrov. V roku 2016 prišlo niekoľko herečiek, vrátane Julie Robertsovej, na filmový festival v Cannes bez topánok. Bola to reakcia na to, že rok predtým neboli na červený koberec na festivale v Cannes vpustené ženy, ktoré nemali lodičky.

Okoloidúci pomáhajú napadnutým ľuďom

Pred niekoľkými týždňami manželský pár v bratislavskej MHD napadli mladí chuligáni. V autobuse bolo pritom dvadsať svedkov. Človeka v tej súvislosti napádajú dve otázky: keď sa mi niečo také stane, pomôže mi niekto? A opačne - keď budem svedkom nejakého konfliktu sám, mám doň vstupovať a riskovať sám napadnutie?

Doteraz sa zvyčajne

