Svet nemusia zachraňovať vegáni. Umelé mäso je 5-tisíc ráz lacnejšie ako v roku 2013

30.12.2018, 11:04 | Jozef Tvardzík | © 2018 News and Media Holding

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Krásy prírody začína čím ďalej tým viac negatívne ovplyvňovať takzvaný geotagging. Ide o takzvané pridávanie presnej polohy k fotografiám nádherných miest v prírode. Výsledkom je, že turisti sa vďaka postom na sociálnych sieťach dostávajú do lokalít, kam predtým zamierilo len minimum ľudí.

Príkladom je národný park Grand Teton, ktorý žiada, aby turisti geotagging pri pridávaní fotografií na Instagrame nepoužívali. Ešte pred pár rokmi prišlo k jazeru Delta len pár ľudí denne, dnes sú ich stovky. Samotu a kúzlo divočiny už tu nikto ale znovu neobjaví. Nie v miestach, kde chodníky budú potrebovať opatrenia proti erózii, zábradlia, nové varovné cedule a ďalších rangerov, ktorí budú usmerňovať turistov.

Ďalším príkladom je Horseshoe Bend, odkiaľ je vidieť divokú prírodu okolo rieky Colorada. Výhľad patrí medzi perly západnej Ameriky. Ešte nedávno bol tento kúsok zeme len opustenou lokalitou, ale dnes k nemu putujú tisíce ľudí denne, aby si vyfotili na Instagram krásne meandre rieky neďaleko národného parku Grand Canyon.

Len na porovnanie: keď bol Instagram vynájdený, miesto navštívilo ročne maximálne 100-tisíc ľudí, tento rok sa odhaduje, že počet turistov presiahne dva milióny. V najstaršom národnom parku v USA Yellowstone od roku 2008 počet turistov vzrástol dokonca o 40 percent a dosiahol štyri milióny.

„Označovanie sa môže zdať nevinné, ale môže to viesť k vážnym dôsledkom,“ myslí si Dana Watts, ktorá šéfuje neziskovej organizácie Leave No Trace, ktorá ohľadne tohto fenoménu dokonca vydala špeciálne odporúčania.

Zaznievajú názory, že zmeniť správanie ľudí môže trvať roky, ale pre začiatok sa aspoň parky, rezervácie a rôzne organizácie snažia motivovať turistov k zodpovednejšiemu správaniu voči prírode. „Sociálne médiá sú faktorom číslo jedna. Ľudia tu sem neprišli kvôli samote. Hľadajú kultovú fotografiu,“ povedala Maschelle Zia, ktorá sa stará o Horseshoe Bend v rekreačnej oblasti Glen Canyon.

Crisis in our national parks: how tourists are loving nature to death https://t.co/HFdTwr7P7e — The Guardian (@guardian) November 20, 2018

Mňamka z laboratória

Prvý steak, ktorého konzumácia nevyžaduje zabíjanie zvierat alebo používanie antibiotík, ochutnali v Izraeli. Podľa tvorcov je potrebné ešte chuť steaku vylepšiť, ale ide o prvý druh laboratórne vypestovaného mäsa, ktorý má rovnakú štruktúru ako mäso pochádzajúce zo zvierat. Cena je stále vysoká – jeden rez mäsa by stál 50 dolárov, ale presunom výroby z laboratória do tovární by mala klesnúť. V tejto oblasti dochádza k veľkému progresu: v roku 2013 vyrobili holandskí vedci umelé mäso, ktoré dali do burgera. Vtedy sa odhadovalo, že jeho cena sa pohybuje okolo 250-tisíc dolárov.

„Znamená to značný krok vpred v rámci poskytovania mäsa ľuďom bez veľkého zaťažovania prírody a ďalších problémov nadmernej živočíšnej produkcie,“ tvrdí denník Guardian. Ako prvé by sa na trhu mali objaviť kuracie nugetky, a to v niekoľkých reštauráciách. Laboratórne vypestovaný steak by sa mohol servírovať najskôr o tri až štyri roky, vraví Didier Toubia, ktorý je spoluzakladateľom farmy Aleph Farms, ktorá mäso pestuje. Dodáva, že 90 percent ľudí konzumuje mäso, a hoci počet vegetariánov rastie, rozhodne to podľa neho nestačí na vyriešenie environmentálnych problémov spojených s produkciou mäsa.

Prečo je živočíšne mäso tak nebezpečné? Štúdia, na ktorú poukázal denník The Financial Times, poukazuje na absurdne neefektívne pestovania obilia, ktoré končí ako krmivo pre zvieratá. Odhady sa líšia, ale vo všeobecnosti platí, že na produkciu jedného kilogramu kuracieho mäsa sú potrebné napríklad dve kilá sóje. A na produkciu jedného kila hovädzieho mäsa treba viac ako desať kíl sóje. Viac ako 75 percent sóje pestovanej na celom svete zožerú zvieratá. Ďalšie zaujímavé zistenie: Chov zvierat produkuje viac skleníkových plynov ako všetky autá, lietadlá a lode na svete.

Trash Girl ako superhrdinka

Neviete ako pomôcť svojmu okoliu aspoň maličkým dielom? Skúste sa inšpirovať 13-ročnou Američankou Nadiou Sparkesovou, ktorá každý deň po ceste do školy a späť jednoducho zbiera odpadky popri ceste. Chcela tam urobiť niečo nielen pre komunitu ale aj ochranu prírody. Robila to napriek tomu, že túto záslužnú činnosť jej spolužiaci nepochopili a vysmievali sa jej. Dostala od nich prezývku „trash girl“.

Nečudo – počas ciest do školy a späť vyzbierala celkovo už asi 40 vriec odpadu, čo nie je zanedbateľné množstvo. Jej príbeh obehol niekoľko médií a z mladého dievčaťa sa stala „superhrdinka“. Portál televízie BBC upozornil, že najnovšie sa stala ambasádorkou mimovládnej organizácie WWF (Svetový fond na ochranu prírody).

'Trash Girl' Nadia Sparkes defies bullies to go global https://t.co/ADa0XagXGS — BBC News (UK) (@BBCNews) December 26, 2018

Dôchodcovia v McDonald`s

Študentov za pokladňami amerických fast foodov striedajú seniori. Okrem domovov pre seniorov a kostolov dôchodcov reštaurácie ako Burger King alebo McDonald`s lovia napríklad aj na webe neziskovej organizácie AARP, ktorá pomáha ľuďom nad 50 rokov. Ich angažovanie v reštauráciách je dôkazom toho, že dôchodcovia nie sú na odpis.

Reťazce si ich veľmi pochvaľujú, pretože starší ľudia majú tzv. mäkké zručnosti, ktoré ich mladším kolegom občas chýbajú. Sú napríklad priateľskejší, zodpovednejší a presní. Najímať seniorov sa fastfoodom vypláca, tvrdí agentúra Bloomberg. Za rovnakú mzdu, ktorú by dali mladým zamestnancom, dostanú roky skúseností. To je v odvetví, ktoré je kvôli rastúcim nákladom na mzdy, dopravu a suroviny, obrovský bonus. Starší ľudia za každú cenu neprahne po kariérnom raste a zvýšení mzdy. Seniori majú často rozvinutejšiu sociálnu inteligenciu než decká, ktoré vyrastajú v online svete.

Vládna agentúra pre pracovné štatistiky odhaduje, že v rokoch 2014 až 2024 sa počet pracujúcich Američanov vo veku 65 až 74 rokov zvýši o 4,5 percenta, kým zastúpenie vekovej skupiny medzi 16 a 24 rokmi sa má znížiť o 1,4 percenta.

Double Quarter PounderZdroj: McDonald´s

Izraelskí vedci vymysleli ako nahradiť plasty

Plasty tvoria približne 90 percent znečistenia svetových oceánoch. Sú príliš lacné a teda len ťažko nahraditeľné a majú obrovský vplyv na životné prostredie. Kým sa v prírode rozložia, trvá to stovky rokov. Fľaše, obaly a tašky sa tak zhromažďujú v oceánoch, kde vytvárajú celé ostrovy a ohrozujú zvieratá a znečisťujú prírodu. Čiastočným riešením je výroba bioplastov, teda umelej hmoty, ktorá sa nevyrába z ropy, ale z rastlín. Lenže aj tento prístup má svoje riziká: už teraz sa na poliach pestuje repka a ďalšie priemyselné plodiny na výrobu biopalív a zaberajú obrovskú plochu.

Vedci najnovšie popísali proces, ako vyrobiť bioplasty, ktoré k svojmu vzniku nepotrebujú ani vodu ani pôdu. Polymér, ktorý vymysleli, vzniká z mikroorganizmov, ktoré sa živia morskými riasami. Výsledný plast sa sám rozkladá, nevzniká z neho toxický odpad a dá sa veľmi ľahko recyklovať na organický odpad. Konkrétne ide o bioplastický polymér nazvaný polyhydroxylalkanoát. Vynález vznikol zo spolupráce vedcov z množstva odborov - podieľali sa ňou morskí biológovia, ekológovia aj chemici. Svoj úspech popísali v odbornom časopise Bioresource Technology, ktorý citovala Česká televize.

IgelitkyZdroj: Lucie Pařízková/Empresa Media/Profimedia

Hotel ubytoval bezdomovcov zadarmo

Vianoce sú nielen o darčekoch, ale aj o potešení tých, ktorí to najviac potrebujú. Hotelová sieť DoubleTree by Hilton potešila 28 bezdomovcov vo Veľkej Británii, keď im počas Vianoc ponúkla jedlo a ubytovanie na dve noci. Súčasťou boli raňajky a slávnostná vianočná večera.

Pôvodne skupina dobrovoľníkov v rámci projektu Raise The Roof vyzbierala peniaze a zaplatila ľuďom bez domova pobyt v inom hoteli - Royal Hotel v meste Hull. Šlo o 14 izieb a náklady presiahli tisíc libier. Lenže hotel rezerváciu zrušil. Skupina, ktorá pobyt organizovala, napísala na Facebooku, čo sa stalo. Status sa šíril zdieľaním a nakoniec ľudia vyzbierali ďalších 9 000 libier. O celej akcii sa dozvedela hotelová skupina Hilton, ktorá ponúkla pobyt bezdomovcom zadarmo. Carl Simpson z projektu Raise The Roof povedal, že „okolo stola sedelo veľa šťastných tvári“ a to je aspoň na krátky čas počas Vianoc pre týchto ľudí veľmi dôležité.

Vianočný zázrak sa tento rok udial aj v USA. Osemročné dievča z Mexika poslala svoje vianočné želania na balóniku. Ten vietor odvial až na americké územie, kde papierik našiel Američan Randy Heiss. Dievča s pomocou lokálnej mexickej rádiostanice našiel a odovzdal jej darčeky, ktoré v liste spomínala.

Tip na seriál

Celkom som sa namotal na nový seriál You, ktorý si môžete pozrieť na Netflix. Spočiatku sa seriál javí ako romantická klasika, v ktorom sa chlapec, ktorý vlastní kníhkupectvo, zahľadí do mladej študentky a poetky. Na základe sociálnej sietí sa mu podarí ľahko zistiť o dievčati všetko a stáva sa z neho stalker.

Vďaka intímnym informáciám sa mu podarí s ňou zblížiť a zahrá si pred ňou rolu ideálneho muža. Z očarujúcej a rozpačitej zamilovanosti sa ale rýchlo stane posadnutosť, ktorá začne odstraňovať všetky prekážky, ktoré mu stoja v ceste... aj keď zavraždí jej bývalého priateľa, dokáže si to vysvetliť skôr ako rytiersky čin, ktorým chránil svoju novú známosť.

Ako bonus tu máme niečo aj pre fanúšikov seriálu The Black Mirror, ktorý očakávajú piatu sériu. Už v piatok bola na Netflixe zverejnená prvá časť Bandersnatch o mladom programátorovi, ktorý má z fantasy knihy vytvoriť počítačovú hru. Zasa nás čaká dávka retro nádychu a technologického teroru.