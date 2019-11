Netflix má svoje prvé kino. Prenajíma si iba jednu sálu

27.11.2019, 08:17 | ČTK

Streamovacia služba Netflix začína prevádzkovať svoje prvé kino. Prevádzkovateľ služby v pondelok oznámil, že sa dohodol na dlhodobom prenájme podniku Paris v New Yorku, ktorý tak zostáva jediným „jednosálovým“ kinom v tomto meste. Netflix bude priestor využívať na premiéru svojich filmov a ďalších výnimočných akcií.

V kine Paris sa tento rok po 71 rokoch prestalo premietať, v súčasnosti však tradičný podnik našiel paradoxného záchrancu. Podľa hollywoodskeho webu Deadline sa Netflix s majiteľom priestorov, ktorým je newyorský developer Sheldon Solow, dohodol na desaťročnom prenájme.

„Je to viac ako len trocha ironické. Firma, ktorá urobila zo sledovania filmov z domu tak jednoduchú záležitosť, že už nemusíme chodiť ani do požičovní, otvára kino,“ komentoval vývoj denník The Guardian.

Podľa novín The New York Times zase milovníci filmov chápali zatvorenie kina Paris ako „fyzický“ symbol premeny filmového priemyslu v ére streamovacích služieb.

Paris je posledným newyorským kinom s jednou sálou. Podľa denníka The Guardian má elegantný interiér, ktorý pozostáva z viac ako 500 modrých zamatových sedačiek, opony zafarbenej do fialova a útulnej lóže. Priestor v roku 1948 slávnostne otvorili nemecká herečka a speváčka Marlene Dietrichová a francúzsky veľvyslanec.

„Teraz toto ikonické kino zostane otvorené a stane sa domovom pre výnimočné akcie Netflixu, projekcie a uvedenie filmov do obehu,“ uviedla streamovacia platforma. Už v týchto dňoch priestor využíva na premietanie svojho filmu Marriage Story, ktorý je podľa spravodajského webu BBC tohtoročným favoritom Netflixu na Oscara.

Projekcie v kinách sú nevyhnutné na to, aby sa daný film mohol uchádzať o ceny americkej filmovej akadémie. Netflix za týmto účelom v minulosti krátkodobo prenajímal rôzne podniky. Jedným z prvých prípadov bol film Roma, dráma od mexického režiséra Alfonsa Cuaróna. Film tri týždne premietali v amerických kinách pred zahájením streamovania a následne získal troch Oscarov.

Prenájom kina Paris spájajú komentátori s pokračujúcou snahou Netflixu oslovovať renomovaných režisérov. Podľa webu Deadline spoločnosť nedávno kúpila podiel v ďalšom kultovom podniku, a to v The Egyptian v Los Angeles. Mená dvoch známych priestorov teraz môže Netflix využívať pri vyjednávaní s režisérmi zvučných mien.