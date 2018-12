O malých biznismenoch, hrdinoch a hladných superšváboch

23.12.2018, 11:05 | Veronika Rajničová | © 2018 News and Media Holding

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Ukáž svoju tvár

Odkazy na tričkách môžu pobaviť, uraziť aj povedať svetu to, čo možno nemáte odvahu vysloviť nahlas. Mladá dizajnérka Kheris Rogers sa rozhodla vyrobiť také, ktoré povzbudia dievčatá s rovnakým problémom, akým čelila ona.

Má dvanásť a na konte 200-tisíc dolárov. Tričká vyrába v malej dielničke v garáži spolu so svojou sestrou. Na každom je napísané ´Flexin’ In My Complexion´ čo možno voľne preložiť ako ´Som hrdý na farbu svojej pleti´. Kheris na vlastnej koži zažila, že inakosť sa nie vždy stretne s pochopením.

Pre afroamerický pôvod ju rovesníci častovali hrubými poznámkami a urážkami. Pomocnú ruku jej podala staršia sestra, spolu s ktorou založila vlastnú módnu značku. Tričká s povzbudzujúcim odkazom si kúpilo už vyše 20-tisíc ľudí, Kheris sa stala ambasádorkou značky Nike a najmladšou dizajnérkou na tohtoročnom fashion weeku.

