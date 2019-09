O slamkách zo žita a čínskom ošiali

01.09.2019, 15:00 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Costco šialenstvo

Americký veľkoobchodný predajca širokého sortimentu tovarov len pre členských zákazníkov Costco expandoval do Číny a v Šanghaji otvoril v utorok prvú prevádzku. Hneď ráno sa strhol hotový ošiaľ, ktorý by mohol byť novou ukážkou definície slova „masový“. Už pri otváraní železnej brány ju začali prví zákazníci podliezať a rozbehli sa k regálom.

Premávku pred obchodom aj dav ľudí vo vnútri museli korigovať ozbrojené zložky. Už poobede boli police prázdne a prevádzku na ten deň zavreli. Na záberoch z prvého dňa sa baví celý internet, no je otázne, či nadšenie čínskych zákazníkov pretrvá. V Ázii už má silných konkurentov a bude musieť pružne reagovať na tamojší trh. Ročné členstvo v Costco stojí v Číne 42 amerických dolárov, v USA 60 dolárov.

Kto chytá v žite

V snahe obmedziť plasty sa v posledných rokoch vyrojili ako huby po daždi rôzne alternatívy slamiek do nápojov. Sklenené sú pomerne nebezpečné, tie kovové zas treba umývať a zatiaľ čo doma vám pitie po členovi rodiny nemusí prekážať, v reštaurácii to môže byť problémom. Papierové slamky sa skoro rozmočia a v ústach zanechajú nepríjemnú pachuť. Ako osamelí bežci sa objavujú startupy so slamkami z morských rias, alebo cestovinové. Zaujímavý projekt však máme aj u susedov v Českej republike.

