Odmietol luxusnú zákazku a radšej vymaľoval školskú jedáleň. Teraz je vo Viedni

Ešte predtým, ako americký maliar lotyšského pôvodu Mark Rothko dostal v roku 1958 zákazku za 35-tisíc dolárov na výzdobu reštaurácie Four Seasons v ikonickom newyorskom mrakodrape Seagram, ju prijal. Keď sa bol v luxusnej reštaurácii o pár mesiacov neskôr najesť a uvedomil si jej pompéznosť a typ návštevníkov, skonštatoval, že tento druh stravníkov jeho maľby určite zaujímať nebudú. Hotové obrazy si preto nechal a zálohu vrátil. V súčasnosti, po započítaní inflácie, by mala zákazka hodnotu vyše 310-tisíc eur.

Vo viedenskom Umelecko-historickom múzeu vystavuje vrcholný predstaviteľ abstraktného expresionizmu Mark Rothko (1903 až 1970) niekoľko desiatok diel. V takomto širokom rozsahu je autorovo dielo v Rakúsku k dispozícii prvýkrát. Viacero obrazov zapožičali zo súkromnej zbierky priamo Rothkove deti Kate a Christopher.

Zákazka pre reštauráciu z úvodu článku pozostávala z troch sérií nástenných malieb, kde na rozsiahlych plochách tmavočervenej, purpurovej či gaštanovej uložil maliar pásy a portály karmínovej, čiernej a oranžovej.

Okrem tejto zákazky vytvoril M. Rothko popri vlastnej tvorbe i ďalšie, ktoré po dokončení zadávateľovi aj „odovzdal“. Išlo napríklad o nástennú maľbu pre jedáleň Harvardovej univerzity v štáte Massachusetts či monumentálne plátna pre ekumenickú kaplnku v texaskom Hustone, ktorá teraz nesie jeho meno.

Mark Rothko (Podzemná fantázia, 1940)Zdroj: © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/Bildrecht, Vienna, 2019 © Photo: National Gallery of Art, Washington, D.C.

Oranžová, žltá, červená

M. Rothko sa narodil v meste Dvinsk, ktoré sa v súčasnosti volá Daugavpils a patrí Lotyšsku, ale v roku 1903 bolo ešte súčasťou Ruského impéria. Ako dieťa emigroval s rodinou v dôsledku silnejúcich protižidovských nálad do Spojených štátov, konkrétne do Portlandu v Oregone.

Navštevoval Yaleovu univerzitu v New Heavene, ale štúdium nedokončil a odišiel do New Yorku, kde začal študovať maľbu. Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1933 v Museum of Art v Portlande.

Spolu s Jacksonom Pollockom či Willenom de Kooningom patril do skupiny abstraktných expresionistov, ktorí povýšili mesto New York na svetovú metropolu súčasného umenia.

V roku 1969 dostal Rothko od Yaleovej univerzity čestný doktorát. Jeho obraz Oranžová, žltá, červená z roku 1961 vydražila v máji pred siedmimi rokmi akčná sieň Christie’s za 87 miliónov dolárov, čím padol vtedajší rekord najdrahšie predaného obrazu vytvoreného po 2. svetovej vojne.

Mark Rothko (No. 16 (Červená, Biela a Hnedá), 1957)Zdroj: © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/Bildrecht, Vienna, 2019 © Photo: Kunstmuseum Basel

Bez rámov a názvov

Jeho prvé

