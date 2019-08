Podivný parfum: Firma extrahovala pot zo zamestnancov, aby prilákala nových

25.08.2019, 17:00 | Veronika Rajničová | TASR

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Keď ste čítali román Parfum od Patricka Süskinda, možno vás striaslo pri pomyslení, že aj z ľudí sa dá vyrobiť vonná esencia. Mirum Helsinki zvolil menej desivú, no predsa trochu hardcore alternatívu. Aj keď do fľaštičiek nevyžmýkal celého človeka, ako zložku parfumu extrahoval pot svojich zamestnancov. Nech to znie akokoľvek nechutne, firma tvrdí, že konečná vôňa je opojná i osviežujúca. Kseki z Atelier de parfum hovorí o piesočných plážach, závane ginu, ihlách, bylinkách a čedare. Pot získali z ľudí pri športových aktivitách, v saune, aj pri jedení pálivého jedla. Presne taká je kreatíva, odkazuje Mirum Helsinki. Je to stres pred uzávierkou a pri vymýšľaní kampaní. Kontroverzný čin je v skutočnosti súčasťou veľkej náborovej kampane. Má pritiahnuť tých najtvorivejších a najinovatívnejších, ktorí dokážu myslieť mimo štandardných hraníc. Keď vás vyberú, dostanete fľaštičku zadarmo.

Byciklovanie po železnici

Trať medzi horehronskými stanicami Hronec a Čierny Balog sa v súčasnosti pre zlý technický stav koľajníc nemôže využívať na prepravu lesnou Čiernohronskou železnicou (ČHŽ). Keď vám však život dá citróny, je najlepšie urobiť z nich limonádu. A tak na Horehroní vznikla netradičná atrakcia.

