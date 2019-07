Pozrite si tento seriál a uvidíte dystópiu najbližšieho desaťročia

08.07.2019, 14:00 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Recenzia │ Seriál Years and Years je sondou do depresívnej budúcnosti, ktorú spájajú nespútané technológie, politicky rozbitá Európa, dehumanizmus a osobné drámy jednej veľkej rodiny. Scenáristi zároveň poukazujú, že nič nie je tak zlé, aby nemohlo byť ešte horšie, pretože v konečnom dôsledku sa človek vždy prispôsobí realite.

Tvrdenie niektorých expertov, že sa máme najlepšie v histórii, čo je nielen (štatistický) fakt, by sme nemali podceňovať. Nič totiž nie je samozrejmé – ani to, že žijeme v demokracii, môžeme sa slobodne rozhodovať a zároveň žijeme v usporiadanej spoločnosti bez vážnejších vojnových konfliktov.

Lenže súčasnosť nezaručuje, že sa to nemôže zmeniť. Ľudstvo má zlozvyk, že jednoducho chyby z histórie opakuje a zabúda. Dokazuje to seriál od televízie BBC a HBO pod názvom Years and Years. Ten v šiestich hodinách hutne spája prvky rodinnej drámy s najpálčivejšími problémami ľudstva – od klimatických zmien, strachu z migrantov až po nástup technológií (tie na rozdiel od seriálu Black Mirror nepredstavujú nutné zlo).

Rodina Lyonsovcov v seriáli Years and YearsZdroj: HBO

Realita roku 2019, kedy sa séria začína, sa len mierne líši od súčasnosti, ktorú práve žijeme. Nedeje sa nič dostatočne prevratného alebo alarmujúceho, čo by vyvolalo silnejšou reakciu, pohoršenie či klasické konštatovanie, že svet sa rúti do záhuby.

Lenže to je len začiatok a popri každodenných súkromných drámach v rodine Lyonsovcov z Manchesteru scenáristi trefne rozpracovávajú trendy v politike a v spoločnosti, ktoré sledujeme v spravodajstve – rozpad liberálnej spoločnosti, európsky nacionalizmus a nástup generácie politikov, ktorých program tvoria prázdne a ničnehovoriace frázy.

Seriál je varovaním pred nástupom extrémnej pravice a prezentuje pochmúrnu víziu budúcnosti Európy, ktorá je polarizovaná konfliktmi. „V roku 2008 boli správy nuda. Dnes sa schovávam. Občas si musím dokonca zatvárať oči,“ tvrdí jeden z protagonistov Stephen Lyons. Sám priznáva, že ľudia narodení v 80. rokoch minulého storočia prišli na svet „v pauze pokoja“, keď sa následne tridsať rokov toho vo svete nič zásadné nedialo.

Aká je teda budúcnosť

Zastrešujúcou myšlienkou je

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť