Prečo Česi jedia vo veľkom granule pre kone a chytajú vodu do vedier

26.05.2019, 17:00 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Na začiatok jeden bizár, ktorý je však podľa všetkého u našich západných bratov realitou. Česi, ktorí majú problémy s pohybom, sa zamilovali do prípravkov pre kone. Kupujú ich toľko, že predaj týchto doplnkov konského krmiva cez e-shopy rastie oveľa rýchlejšie než pre najobľúbenejších miláčikov českých domácností - psy a mačky. To, že sú tieto doplnky určené pre zvieratá, je ľuďom jedno.

Prví si záujem ľudí o prípravky pre kone pre vlastnú potrebu všimli farmaceuti. „Ľudia sa na to pýtajú, tie otázky idú vždy vo vlnách už dobrých päť rokov. Pôvod toho záujmu nepoznám,“ hovorí Vladimír Novotný z lekárne U Bieleho jednorožca v Tábore.

Ľudia prípravkom pre kone nadštandardne veria. „Kúpila som ho manželovi a behá ako žriebä,“ uviedla v recenzii na prípravok Alavis žena s nickom Mififinka. „Produkt užívam ja, susedka a môj pes. Pes je čulejší, ja produkt používam okrem kĺbov aj na vlasy a pokožku,“ zveruje sa zase Mari. K nadšeným recenzentom sa pridávajú aj experti na výživu športovcov. Napríklad zástupca SvětFitness.cz na videu prípravok odporúča tvrdo trénujúcim športovcom.

Lekári pristupujú k nadšeniu ľudí triezvejšie. Podľa fyzioterapeuta Krištofa Kubu z Certifikovanej McKenzie kliniky medzi sebou spory o vhodnosti prípravkov pre kone vedú výživoví poradcovia, lekári a farmakológovia, ale ani tí sa v názore nezhodnú.

„Moja skúsenosť je skôr negatívna. Ľudia výrobok skúšajú a dúfajú, že ich zbaví bolestí kolien a iných kĺbov. Ak však prípravok začnete brať pre to, aby ste odstránili bolesti kĺbov, ktoré majú príčinu úplne inde, potom to skrátka nemôže mať vplyv. A ak ho beriete preventívne, potom je prípadný účinok ťažko preukázateľný a silné mnohoročné štúdie, ktoré by tento vplyv podporili, som nenašiel,“ uviedol K. Kuba, ktorý sa zúčastnil aj na XXIII. zimných olympijských hrách v Kórei ako fyzioterapeut českého olympijského tímu.

„Kýblikovaním“ proti suchu

V Česku sa však dejú aj veci zaujímavé a užitočné. V máji sa napríklad rozmohla iniciatíva #Kbelíkvody, do ktorej sa už zapojilo vyše 2700 ľudí. Založila ju skupina mamičiek z Prahy, ktorú trápilo sucho a hynúca zeleň na sídliskách.

Začali zbierať vodu, ktorú by inak vyšla nazmar - napríklad pri umývaní ovocia a zeleniny, z rýchlovarnej kanvice, alebo pri umývaní rúk, do vedier. Na konci dňa poliali touto vodou stromy a kry okolo domu. Po prvom polievaní sa rozhodli šíriť myšlienku ďalej a zverejnili výzvu na Facebooku. Podmienkou bolo, aby neboli vo vode chemikálie, olej, alebo soľ.

To čo začalo ako experiment (ženy chceli zistiť, koľko vody denne vyplytvajú), prerástlo aj vďaka sociálnym sieťam do trendu, ktorý podľa ČT 24 zaujal aj za hranicami Česka. Iniciatívy sa chopili aj niektoré kaviarne a bistrá. V konečnom dôsledku nešlo len o zúžitkovanie každej kvapky vody, no hlavne uvedomenie si, koľko vody nám denne preteká pomedzi prsty. Keď ten objem zrazu človek reálne vidí, začne si podľa iniciátoriek viac plytvanie uvedomovať a má šancu ho zmeniť.

Jeden a pol milióna za roky vo väzení

Američan Richard Phillips mal 27 rokov, keď ho neprávom odsúdili za vraždu na doživotie vo väzení. Stalo sa tak na základe krivej výpovede švagra obete, ktorý tvrdil, že sa s R. Phillipsom o vražde rozprával. Po rokoch sa však k činu priznal niekto iný a súd dospel k novému záveru - že R. Phillips je nevinný. Odvtedy však prešlo 45 rokov, ktoré strávil tento muž za mrežami.

Ako odškodnenie dostane podľa CNN jeden a pol milióna dolárov bez zdanenia. Richard Phillips teraz ako 73-ročný má šancu začať nový život. Peniaze môžu znie ako mizerná útecha za premárnený čas, no na prekvapenie všetkých tvrdí, že necíti nijakú horkosť a jednoducho sa teší.

Vo väzení mu pomáhala viera vo vlastnú nevinu a tiež maľovanie pohľadníc, na ktorý často zobrazoval motívy nádeje a víťazstva. Svoje výtvory, ktorých je za tie roky slušná kopa, teraz začne predávať.

Bicykel za dobrý skutok

V Prešove v sobotu odštartoval unikátny projekt zdieľaných bicyklov, ide o pilotný projekt neziskovej organizácie Greencubator. Podľa Soni Hatokovej, ktorá je súčasťou iniciatívy, je na tomto projekte jedinečné to, že za vypožičanie bicykla sa bude dať zaplatiť aj netradične, dobrým skutkom.

„Užívatelia môžu teda formou dobrovoľnej pomoci združeniam, ktoré sú do projektu zapojené, získať kredit a pomáhať tak lokálnej komunite. Postupne máme ambície navýšiť počet stojísk a zároveň dopĺňať staré použité bicykle, ktoré budú môcť ľudia odovzdať, a ktoré sa po oprave zapoja do systému tejto ekologickej formy dopravy,“ ozrejmila Hatoková. Nové aj používané bicykle umelecky dizajnovala skupina Artcrime. Pre tento rok ich bude záujemcom k dispozícii 20 a vyzdvihnúť alebo zanechať ich môžu na šiestich stanovištiach v rámci mesta.

Na budúci rok majú v pláne zaradiť do projektu ďalších 20 bicyklov, ktoré aktivistom darovali obyvatelia a teraz čakajú na renováciu. Podľa S. Hatokovej pribudnú aj ďalšie stanice pre takéto bicykle.

Ženy potrebujú na rozmýšľanie teplo

Je všeobecne známe, že ženy v kancelárii mrznú pri teplotách, ktoré sú pre mužov príjemné. Nová štúdia, ktorú tento týždeň publikovali vo vedeckom žurnáli Plos One prináša zaujímavé výsledky. Podľa nej vyššia teplota v miestnostiach neulahodí ženám len na duši, no zvýši aj ich produktivitu.

Vedci testovali študentov v miestnostiach s rôznou teplotou od 16 do 32 stupňov Celzia z matematických, verbálnych úloh a kognitívnych funkcií. Zistili, že pri zvýšení teploty o jeden stupeň dosiahli účastníčky výskumu v matematických testoch štatisticky o 1,76 percent lepšie výsledky, zatiaľ čo účastníci mali výsledky horšie o 0,63 percenta. Lepšie výsledky dosahovali ženy aj v testoch verbálnych schopností, zatiaľ čo testy kognitívnych schopností boli vyrovnané.

Už predchádzajúca štúdia prišla na to, že v kanceláriách je teplota nastavená väčšinou podľa mužských pracovníkov. Až táto však ukázala, že mrznúce kolegyne skrátka nemôžu podať ideálny výkon.

Hamburger so včelami nad hlavou

V pondelok 20 mája mali svoj deň včely. Ich dôležitosť pre naše prežitie čoraz viac zdôrazňujú odborníci po celom svete a aj keď nás desí ich žihadlo, musíme uznať, že by sme si bez nich neporadili.

McDonald's pri tejto príležitosti vyrobil úľ pripomínajúci jednu z reštaurácií a nazval ho McHive. Výťažok z aukcie tohto domčeka poputuje na charitu a spoločnosť zároveň oznámila, že na piatich strechách skutočných reštaurácií vo Švédsku umiestni veľké úle.

Magický zajac na obzore

Mysleli si, že už úplne vyhynul. „Magického zajaca“ sa podarilo nájsť po dvoch dekádach presvedčenia, že vyhynul. Tento tvor ktorý na sociálnych sieťach roztopil nejedno srdce má domov v Číne a od jeho objavenia v roku 1983 sa podarilo výskumníkom nájsť len pár desiatok jeho zástupcov. Celkovo sa odhaduje, že v súčasnosti pobehuje vo voľnej prírode menej než tisíc kusov.

Odhaduje sa, že dôsledku deforestácie a urbanizácie klesla populácia od ich objavenia magických zajacov o 70 percent. To, že sa jeden ukázal, ešte nie je dôvodom na bujaré oslavy. Biológovia a ekológovia majú pred sebou neľahkú úlohu - musia sa pokúsiť tento druh zachrániť a to s minimom informácií, ktoré o ňom zatiaľ majú.