Šéfkuchár Rabina: Ľudia radi hovoria o regionalite a sezónnosti, ale realita je inde

Varil u jedného z najuznávanejších šéfkuchárov Európy, mal vlastný, veľmi uznávaný podnik aj návrh na konkurz. Z nóbl reštaurácie prešiel variť do vývarovní. V súčasnosti má reštauráciu na najkrajšom mieste v hlavnom meste Burgenlandu, Eisenstadte a ísť tam len tak na „blind“ sa neodporúča, väčšinou majú plno.

28.02.2020, 19:00 | Jarmila Horváthová | © 2020 News and Media Holding

Keď ju pred štyrmi rokmi otváral, písali o tom aj rakúske odborné médiá. Michal Rabina pochádza z Trenčína, ale celú svoju profesionálnu kariéru pracuje v zahraničí. Zažil svetlé aj tienisté stránky gastronomického biznisu a aj o nich bude rozprávať na konferencii Horeca manažment 25. – 26. marca v Palace Art Hoteli v Pezinku. Stretli sme sa v jeho reštauráciii Alm by Rabina.

Keď sme sa stretli prvýkrát pred niekoľkými rokmi, mali ste veľmi vychytenú reštauráciu Henrici v zámku Esterházyovcov v centre Eisenstadtu. Prečo ste odtiaľ odišli?

Áno, v Henrici som bol 12 rokov. Prišiel som tam ako šéfkuchár, potom som bol riaditeľom komplexu a sedem rokov som tam mal prenajatú reštauráciu. Lenže potom som sa nedohodol s majiteľmi, pretože nechceli, aby som mal aj iné aktivity a len Henrici som robiť nechcel, to bolo veľmi finančne náročné.

Prečo? Človek by povedal, že taká reštaurácia musí ísť výborne, mávali ste plno.

Áno, bolo to z gastronomického hľadiska výborné, tam sa dali za krátky čas zarobiť naozaj veľké peniaze, ale potom boli mesiace, keď sme boli v strate. Bolo tam totiž obrovské nájomné, náklady boli nakoniec vyššie ako príjmy. Keď som bol riaditeľ, videl som, že produkujeme veľké straty, ale to bolo vedené vcelku ako koncern, nie ako gastroprevádzka.

Michal RabinaZdroj: Maňo Štrauch

A verili ste si, že keď bude podnik váš, teda budete ho mať v prenájme, tak to bude inak.

Áno, myslel som si, že to „dám“. Ale nedokázal som dostať reštauráciu z červených čísiel. Až posledný rok bol výborný ale to už bolo neskoro. Každý rok sme vyprodukovali stratu tak 20-tisíc, čo sa nezdá veľa, no keď si zoberiete šesť rokov po sebe...

Ako ste ju vykrývali? Požičiavali ste si?

Mal som aj iné biznisy, tak sa to nejako dalo. Preklápate peniaze z jedného do druhého, tlačil som to pred sebou. Do problémov sa väčšinou nedostanete hneď, ale raz sa ten kolotoč musí zrútiť. Z Henrici som odišiel, išiel som robiť pre diecézu, do vývarovní a cateringy, tie ma držali nad vodou. Z peňazí, ktoré som zarobil, som postupne všetky dlhy z Henrici posplácal. Bol síce daný návrh na konkurz, ale ten sa nekonal, lebo som sa vedel dohodnúť s veriteľmi na splátkovom kalendári a ten som dodržiaval.

Teraz už viete, čo ste vtedy robili zle?

Urobil som chybu, že som napríklad

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť