Seriál Černobyľ: Žiadna dráma o hrdinoch, ale varovanie

Recenzia │ Seriál Černobyľ ukazuje dva piliere smutnej reality, ktoré po výbuchu sovietskej elektrárne nasledovali. To, čo žiarenie spôsobí s telom človeka, a dôležitý fakt, že neexistuje katastrofa, ktorá by mohla byť horšia než obyčajná ľudská malichernosť a zaslepenosť voči faktom.

Uprostred noci, presne o 01:23:45, dochádza počas plánovanej technickej skúšky k explózii 4. bloku jadrovej elektrárne Černobyľ. Práve čas výbuchu je aj názov prvého dielu novej minisérie HBO. Päťdielny seriál Černobyľ odkrýva, ako sa z okolia ukrajinského mesta Pripjať stala krajina skazy.

Rekonštrukcia najväčšej jadrovej havárie všetkých čias sa začína samovraždou sovietskeho jadrového fyzika Valerija Legasova dva roky po katastrofe. Práve on viedol vyšetrovanie celého incidentu a na kazetách odhalil pravdu, tú skutočnú a neumlčanú.

Tvorcovia seriálu od začiatku naznačujú, že najväčšou pohromou výbuchu bol spôsob, ako sa s nehodou elektrárne vysporiadala sovietska garnitúra.

Oveľa väčší zločinci

„V čom spočíva význam lží? Nie v tom, že ich považujeme za pravdu. Oveľa horšie je, keď počujeme dostatok lží a nepoznáme, čo je pravda. Čo potom? Ostáva len nádej, že pravda príde a namiesto nej sa uspokojiť s rozprávkami. U nich nie je dôležité, kto je hrdina. Chceme vedieť len jedno: kto to zavinil?“ pýta sa V. Legasov v úvode.

Vinníkom bol Anatolij Ďatlov, ktorý sa do rozprávky hodil najviac. Arogantný, sebavedomý chlapík, ktorý v tú noc, 26. apríla 1986, viedol nočnú smenu, vydával rozkazy. Podstatné bolo, že nemal priateľov – aspoň nie medzi sovietskou smotánkou. Dostal za to trest desať rokov za „zločinné zlyhanie pri riadení“ v pracovného tábore. Lenže za touto rozprávkou sú oveľa väčší zločinci, než bol on sám.

Tí, ktorí nehodu zámerne bagatelizovali, odmietali výpovede inžinierov, ktorých radiácia spaľovala zaživa. „Každý atóm uránu je ako guľka,“ hovorí v seriáli V. Legasov. „Prenikne do všetkého, čo sa mu postaví do cesty - do kovu, betónu, mäsa. Černobyľ má teraz viac ako tri bilióny týchto nábojov. Niektoré z nich neprestanú strieľať ďalších 50-tisíc rokov,“ dodáva fyzik.

Popri politickej a vedeckej stránke producent Craig Mazin a režisér Johan Renck humanizujú Černobyľ príbehmi smrteľníkov postihnutých výbuchom alebo následným ožiarením – od miestnych obyvateľov, záchranárov až po tých, ktorí boli vyslaní na samovražedné misie

