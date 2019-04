Načo sme osem rokov sledovali sex a rozpučené lebky v Hre o tróny

„Je to ako Pán Prsteňov, ale drsnejšie,“ mohol vám v roku 2011 odporúčať nový seriál známy. A skutočne, pôsobivá príroda, meče, trochu mágie a podmanivá stredoveká hudba. Prvé minúty sa síce venujú poprave sťatím, ale známy vás predsa varoval.

29.04.2019, 19:00 | Samuel Chrťan

Keď ale príde do komnaty vo veži za kráľovnou jej brat a pochopíte, že ich láska poriadne presahuje štandardnú súrodeneckú úroveň, dvíhate obočie. No a najviac si lámete hlavu nad tým malým chlapcom, ktorý nešťastnou náhodou sedí v okne komnaty. Ako ho presvedčia, aby o kráľovskom inceste nikomu nepovedal? Nuž, na presviedčanie v Hre o tróny (v origináli Game of Thrones) nie je čas. „Čo by som neurobil pre lásku,“ povie kráľovnin brat a vyhodí chlapca z okna.

Neprehliadnite Hra o tróny rozpútala vojnu. Seriálových veľmocí

Poslednej sezóny Game of Thrones sa okrem fanúšikov nevedeli dočkať ani konkurenti...

Hra o tróny rozpútala vojnu. Seriálových veľmocí Hra o tróny bodovala. Najnovšia časť dosiahla rekordnú sledovanosť

V televízii si HBO zaplo 11,8 milióna divákov, ďalšie milióny ju sledovali online

Ľahšie povahy vypínajú. Ďalší to vzdajú, keď pred vykastrovaným mučeníkom sevírujú akúsi pečenú klobásu. Neskôr južanskému princovi v približujúcom sa zábere rozpučí lebku cez oči dvojmetrový chlap, ktorého sa princ snažil zabiť z pomsty za to, že mu znásilnil a zabil neplnoletú sestru.

Stredovek nie je rozprávka

Na krvavé scény sú dospelí diváci zvyknutí, Hra o tróny ale predsa podnietila debatu o tom, čo je pre obrazovky prijateľné. Napríklad Quentin Tarantino, ktorý túto otázku dostával často, vo svojich filmoch takéto zábery zámerne ženie do absurdnosti, tvorcovia seriálového hitu však krutosti zobrazujú naturalisticky a jeho terčom sú prevažne bezbranní ľudia.

Bezbrehé násilie a beznádej ale George R. R. Martin nepoužíva na to, aby šokom pripútal fanúšikov ku knihám či obrazovkám, ako mu často vyčítajú.

„Umenie má hovoriť o realite. Ja nepíšem o Disneyho stredoveku, v ktorom vznešení rytieri zabijú všetkých zloduchov a potom nikoho neznásilnia. To je neúprimné.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť