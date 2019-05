Skoro všetko, čo ste chceli vedieť o spánku, ale ste unavený sa to opýtať

01.05.2019, 19:00 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Myslíte si, že ste minulý týždeň spali dosť? Pamätáte si, kedy ste sa naposledy prebudili bez budíka - svieži a bez potreby dávky kofeínu? Pokiaľ si to nepamätáte, rozhodne nie ste sami. Ťažkosťami so spánkom trpí podľa lekárov veľká časť západnej populácie.

Chatrný spánok označila Svetová zdravotnícka organizácia za svetovú epidémiu, ktorú zapríčiňuje hektická doba. Na Slovensku má podľa najnovších dát problémy so spánkom približne 80-tisíc ľudí.

Náplň života kedysi určoval východ a západ slnka, s príchodom tmy končili práce na poli a večer sa šlo do postele. Prirodzenosť sa narušila s vynálezom žiarovky a priemyselnou revolúciou, ale ranu nočnému pokoju zasadila informačná revolúcia, stres a životný rytmus.

Je to smutné, ale ľudia sú jediným živočíšnym druhom, ktorý sa dobrovoľne pripravuje o spánok bez toho, aby to pre neho malo racionálny zmysel, tvrdí v knihe Why We Sleep (kniha vyšla aj v preklade) profesor neurológie a psychológie Matthew Walker.

Nedostatkom spánku sa zhoršuje zdravie, nálada i sociálny život. Nie je prekvapením, že v krajinách, kde došlo k najvýraznejšiemu úbytku spánku (USA, Veľká Británia, Japonsko a Južná Kórea) sa zvýšil výskyt depresií, úzkostí, pokusov o samovraždu a kardiovaskulárnych ochorení.

Mikrospánok zabíja

Štúdia zverejnená v časopise Nature sa zamerala na to, ako nedostatok spánku ovplyvňuje napríklad vodičov kamiónov. Po 24 hodinách bez spánku podľa nej človek reaguje ako opitý a za volant by si nemal sadať.

Kým alkohol za volantom je striktne zakázaný, unavený človek je rovnako nebezpečný ako ten, kto si dá dva štamperlíky. Nórska štúdia zistila, že ľudia, ktorí mali problém zaspať, boli účastníkmi 34 percent všetkých smrteľných nehôd na cestách.

Expert v odbore spánkového výskumu David Dinges z Pennsylvánskej univerzity sa zameral na meranie pozornosti pri nedostatku spánku. Skupiny dobrovoľníkov rozdelil na štyri skupiny. Jedna skupina musela zostať „hore“ tri noci, druhá skupina spala len štyri hodiny v noci, tretia šesť hodín a štvrtá skupina šťastlivcov osem hodín.

Meral niekoľko dní ich pozornosť tým, že mali pred sebou krabičku s tlačidlami. Keď sa nepravidelne rozsvecovali kontrolky, museli do istého času stlačiť gombík. Pri porovnávaní počtu lapsusov (nestlačili gombík) dospel k výsledku: jedinci, ktorí spali osem hodín, podávali

