Nový fenomén cestovania sa volá overlanding a globalizácii by sme mali dať zbohom

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Sebestačné putovanie po svete s minimom peňazí. Fenomén, na ktorý upozorňuje televízia BBC, sa v angličtine nazýva „overlanding“. Je preň charakteristické, že cesta je oveľa dôležitejšia než jej cieľ. Jeho nástup umožnili nové technológie, spoľahlivé dopravné prostriedky a túžba prebádať odľahlé kúty globálne prepojeného sveta. Avšak old-schoolovo – bez lietania, najlepšie v karavane alebo na bicykli.

Takúto skúsenosť majú manželia Joe a Josée Parsonsovci. Pred piatimi rokmi dospeli k záveru, že život je príliš krátky, aby ho presedeli doma. Predali dom v Kanade a vyrazili v karavane na cestu po svete. Joe mal vtedy vyše 60 a Josée bola o desať rokov mladšia.

Odvtedy prešli 15 krajín a najazdili 64-tisíc kilometrov. „Minimalistický nomádsky životný štýl je oveľa lacnejší, než obvyklý život v USA či Kanade,“ povedali BBC vo svojom kempe v Čile. Vnúčatá s nimi v lete trávia celý mesiac, bez ohľadu na to, kde práve táboria. „Nevedeli sme si predstaviť, koľko na cestách získame nových priateľov,“ povedala Josée.

Niektorí cestovatelia pripúšťajú, že ich koníček nemusí byť šetrný k životnému prostrediu. Marcus a Julie Tuckovci, ktorí päť rokov cestujú po Európe, Afrike a Amerike však zistili, že ich uhlíková stopa je nižšia než v čase, keď bývali v dome vo Veľkej Británii. Úsporu našli napríklad v tom, že ich karavan je vybavený solárnymi panelmi a vypúšťa menej škodlivín než kedysi ich dom.

Overlanding sa dokonca stal samostatným odvetvím turistického ruchu. V máji sa v arizonskom Flagstaffe konal desiaty ročník veľtrhu Overland Expo. Navštívilo ho 22-tisíc ľudí a vystavovalo na ňom 400 firiem, ktoré cestovateľov lákali na všemožné vychytávky, od navigačných setov až po teleskopické tyče na selfie.

Americká automobilka Rivian z Michiganu sa zasa snaží pre stúpencov overlandingu vyrobiť špeciálny elektromobil. Na streche karavanu bude mať stan a výsuvná kuchyňa má fungovať na elektrinu.

Globalizácia sa končí

Michael O'Sullivan je bývalý investičný bankár, ktorý pôsobí na Princeton University. Pred pár dňami vydal knihu The Levelling: What's Next After Globalization. V rozhovore pre týždenník The Economist prezradil leitmotív celej knihy: „Globalizácii by sme už mali povedať zbohom.“ Pripraviť by sme sa mali na svet, v ktorom budú dominovať

