Svetelné posolstvo na Matterhorne, odklad splátok a kde je nový automat na rúška

6+1 dôvodov na úsmev | Cez pracovný týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám na víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali. Skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

V 6+1 dôvodov na úsmev sa dočítate: ako českí piloti bojujú s koronavírusom

kde sa vyrábajú vylepšené modely ochranných štítov na 3D tlačiarňach

ako vyzerá svetelné posolstvo na švajčiarskom štíte Matterhorn

kde nájdete 10 najlepších virtuálnych prehliadok umeleckých galérií a múzeí

ktorý majiteľ hokejového klubu venoval milión dolárov na boj s koronavírusom

kto si bude môcť odložiť splátky svojho úveru alebo lízingu

v ktorej časti Bratislavy je nový automat na rúška

Vylepšené ochranné štíty z Nitry

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa pustila do výroby ochranných štítov na 3D tlačiarňach. Skupina dobrovoľníkov ich vyrába pre zdravotnícky personál a záchranárov. Výroba prebieha na viacerých pracoviskách, používajú sa aj tlačiarne na stredných školách v Nitre.

„Náplne a ďalšie náležitosti boli zakúpené pre študentov u nás, niektoré v rámci projektu IT akadémia a používame aj naše vlastné financie. To znamená, že ľudia, ktorí tie štíty tlačia, si platia sami spotrebný materiál, ktorý treba. Záujem je veľký a pokiaľ to nepôjde do nejakých horibilných súm, tak v tlači budeme pokračovať,“ uviedol podľa TASR vedúci Katedry informatiky Fakulty prírodných vied UKF Ján Skalka.

Rámy na ochranné štíty proti koronavírusu pre zdravotníkov vyrábajú na 3D tlačiarňach aj mladí výskumníci a technológovia na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.Zdroj: TASR

Dobrovoľníci si tak výrobu často financujú aj z vlastného vrecka. Okrem toho sa im podarilo štandardný model ochranného štítu vylepšiť. Nový model je oveľa pohodlnejší, používanie je jednoduchšie a jeho výroba sa skrátila z pôvodných štyroch hodín na jednu.

Nový automat na rúška v Bratislave

Pandémia koronavírusu zastihla väčšinu ľudí nepripravených. Okrem dezinfekcie na ruky sa niekoľkonásobne zvýšil dopyt aj po textilných rúškach. Na ich nedostatok reagujú aj dobrovoľníci či majitelia lekární a v mestách v zahraničí, ale aj na Slovensku sa začali objavovať automaty, ktoré vydávajú dezinfekcie, chirurgické rukavice a textilné rúška.

V Bratislave sa objavil prvý automat na

