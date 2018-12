Svetový bizár: Keď polícia hľadá črevo a teroristi zakazujú plastové tašky

30.12.2018, 09:21 | Veronika Rajničová | TASR

Vo svete sa aj tento rok udiali aj veci, nad ktorými sa nám zastavil mozog. Niektoré pobavili, niektoré prekvapili a po niektorých si človek položil otázku kam to vlastne kráčame, Tie najvtipnejšie sme zhrnuli sem, nech začneme rok 2019 s úsmevom na tvári.

Keď veľhad kráľovský číha na penisy

V Thajsku mali v novembri kurióznu nehodu. Muž išiel doma na toaletu a chcel vykonať potrebu, keď sa vtom zo záchodovej misy vyrútil tri metre dlhý veľhad kráľovský a uhryzol muža do penisu.

Tomu veru do smiechu nebolo. Jeho zranenie si vyžadovalo chirurgické ošetrenie, v rámci ktorého mu hryznú ranu na penise zašili 15 stehmi.

„Mal som si dávať väčší pozor. Pred dvoma mesiacmi som na inej toalete v dome tiež videl hada, preto som radšej použil túto, ale neuvedomil som si, že toalety môžu byť prepojené,“ dodal poškodený. Veru, s hadmi nie je sranda.

Keď teroristi zakazujú plastové tašky

Somálske džihádistické hnutie aš-Šabáb zakázalo v júli tohto roku používanie jednorazových plastových tašiek. Džihádistické médiá v regióne Jubaland citovali miestneho vodcu aš-Šabábu Muhammada Abú Abdalláha, ktorý uviedol, že plastové tašky sú vážnou hrozbou pre ľudí i dobytok a odpad, ktorý z nich vzniká, škodí životnému prostrediu.

To, že svetu škodí aj terorizmus niejak opomenul. Skupina napojená na sieť al-Káida v tom istom vyhlásení tiež uviedla, že zakazuje aj ťažbu vzácnych druhov stromov.

Nie je to prvýkrát, čo sa teroristi vyjadrili k enviromentálnym otázkam. V roku 2016 sa napríklad teroristi pustili do vtedajšieho amerického prezidenta Baracka Obamu. Tvrdili, že počas svojho pôsobenia nevyvinul dostatočné úsilie na boj proti klimatickým zmenám.

V roku 2017 hnutie Taliban vyhlásilo, že Afganci by mali sadiť viac stromov, pretože hrajú „významnú úlohu v ochrane životného prostredia, ekonomickom rozvoji a skrášľovaní krajiny“ a predstavujú aj poctu Alahovi.

Keď sa zobudíte v márnici

Žena v Juhoafrickej republike, ktorá sa zobudila v márnici, na rok 2018 určite nezabudne. Po nešťastnej dopravnej nehode ju vyhlásili za mŕtvu a jej ešte stále živé telo previezli do chladiaceho boxu. O incidente informoval portál reflex.cz.

Záchranári mali údajne vyhlásiť, že nejavila známky života. Iba náhodou ju skontroloval jeden zo zamestnancov márnice a ostal v šoku, keď jej nahmatal pulz. Následne ženu previezli do nemocnice v Johannesburgu a začali ju liečiť. Rodina poškodenej uvažuje, že podá žalobu.

Keď polícia hľadá nafukovací model hrubého čreva

Pri boji s kriminalitou si treba určiť priority. V novembri si nevšedný úspech pripísala polícia v americkom štáte Missouri, keď sa jej podarilo nájsť ukradnutý veľký nafukovací model hrubého čreva.

Hodnota modelu dlhého tri metre a vážiaceho 68 kilogramov bola vyčíslená na 4-tisíc dolárov (3534 eur). Zakúpila ho skupina Koalícia rakoviny hrubého čreva. Prípad mal nakoniec i pozitívnu stránku, keďže ľudia začali poškodeným aktivistom posielať dary a bolo tak možné zakúpiť ďalšie dve nafukovacie hrubé črevá. A vám táto správa jednoducho nemohla ujsť.

Keď tuleňom trčia z nosov úhory

Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) pozoroval tento rok zaujímavý úkaz. Viacerým tuleňom havajským sa stalo, že sa im v nose zasekol úhor. Výskumníci sledujú tento druh tuleňov už štyridsať rokov, no podobné prípady sa začali diať až nedávno.

Tuleňom našťastie ryby z nosa vytiahli a vyzerá to tak, že neutrpeli žiadnu väčšiu ujmu. Pre vedcov je zatiaľ záhadou, ako sa úhory a tulene do tejto šlamastiky dostali. Tiež nie je jasné, prečo sa to deje častejšie ako v minulosti. Nazvime to bizarnou záhadou roka.

Keď sa na Antarktíde vraždí kvôli detektívkam

Všetko sa odohralo 9. októbra na Antarktíde, keď elektrikár Sergej Savickij počas obeda bodol zvárača Olega Beloguzovova do hrude. Po tomto čine Sergej odišiel na vedenie stance, aby sa udal, zatiaľ čo kolegovia zachraňovali raneného Olega.

Zranený skončil v nemocnici, útočník v domácom väzení. Oleg, ktorý vyviazol živý, nechcel celú vec komentovať a útočníka označil ako svojho osobného priateľa. Tomu však za pokus o vraždu hrozí až 15 rokov väzenia.

Otázkou však ostáva, čo muža vyprovokovalo k takému činu. Dôvodom na útok mal byť starý svár. Oleg elektrikárovi údajne schválne prezrádzal konce detektívok, ktoré čítal.

Keď Trump nechtiac odhalil identitu a polohu amerických elitných vojakov v Iraku

Čo by to bol za bizár bez amerického prezidenta Donalda Trumpa? Po svojej vianočnej návšteve vojakov v Iraku zverejnil na sociálnej sieti Twitter videonahrávku, na ktorej pózuje s členmi špeciálnych jednotiek Navy Seals, čím odhalil ich identitu a lokalitu nasadenia - údaje zvyčajne udržiavané v tajnosti.

D. Trumpa kritizovali za to, že nenavštevuje amerických vojakov nasadených v zahraničí. Možno nemusel radšej chodiť vôbec.

Keď vás pri sexe (ne)katapultuje posteľ

Spojené štáty a kuriózne spotrebiteľské žaloby idú dohromady ako kapor a Vianoce. Tento rok napríklad žena zažalovala výrobcu postelí za to, že ju matrac pri sexe katapultoval a ona si pri spôsobila vážne poranenie krku.

Žena tvrdí, že posteľ bola poškodená, aj keď ju kúpila len pred týždňom. K nehode malo dôjsť pri tom, ako v náruživej chvíli menili sexuálnu polohu. Sudca však rozhodol, že postele ani v havarijnom stave nekatapultujú ľudí. Pravdepodobnejšie podľa neho je, že zranenie spôsobila nezvyčajná poloha, píše Independent.