Tajomníčka slovenskej Mensy: Človek nemusí mať názor na všetko

Slovenská Mensa má iba pár stoviek členov. Jednou z nich je dvadsaťšesťročná Lucia Števanková, ktorá v organizácii pre ľudí s vysokým IQ zastáva aj funkciu tajomníčky. V civilnom živote pracuje ako produktová manažérka pre softvérovú firmu. V rozhovore okrem iného vysvetľuje, prečo majú podľa nej nadpriemerne inteligentní ľudia nálepku čudákov alebo čo by chcela zmeniť na Slovákoch.

V rozhovore sa dočítate: koľko členov má slovenská Mensa a koľko stojí členstvo

prečo majú ľudia s vysokým IQ nálepku čudákov

či si inteligentní ľudia vyberajú partnera aj na základe IQ

Robia aj ľudia s vysokým IQ niekedy hlúposti?

Jasné. Je pravda, že ľudia, s ktorými sa bežne stretávam a vedia o mojom vysokom IQ, majú odo mňa vyššie očakávania. Aj ostatných členov si predstavujú ako typických nerdov. Nie sme prototypy dokonalých ľudí, ktorí nikdy nechybujú. Túto predstavu by si mali všetci vymazať z hlavy. Sme úplne typickí ľudia, ktorí robia chyby aj hlúposti. Máme aj názory, ktoré by zrejme od inteligentných ľudí nikto nečakal. Pokojne vieme skočiť do bazéna oblečení a zabávať sa na tom, nie je to pod našu úroveň.

Má inteligentný človek názor na všetko?

V rámci stretnutí, ktoré v Mense robíme, a tém, ktoré rozoberáme, to väčšinou platí. Ale je povolené nemať na niečo názor. Nie je to žiadna hanba. Napríklad mne sa to stáva často. Keď vidím rozprúdenú debatu či diskusiu, v ktorej sa veľmi neorientujem, väčšinou sa prizerám a vnímam tie poznatky. A možno na základe nich si vytvorím vlastný názor neskôr.

V škole si z vás nerobili srandu kvôli inteligencii a dobrým známkam?

Jasne. Hovorili mi, že som kocka a bifľa. Vždy som spolužiakom vysvetlila a argumentovala, že bifľoš je ten, ktorý sa biflí, čo som ja rozhodne nerobila. Samozrejme, to nikdy nepomohlo, a teda aj tak som bola pre nich bifľa. Ale nikdy nešlo o nič vážne alebo urážlivé.

Popri bežnej práci ste aj tajomníčkou Mensy. Ako ste sa k tejto pozícii dostali?

Môže to vykonávať akýkoľvek člen Mensy, ktorý má o to záujem. Ide o neziskovú organizáciu, čiže je to dobrovoľníctvo. Pár funkcií ako správa webu, príprava časopisu či spomínané tajomníctvo je ohodnotených, ale nijako extrémne. Som aj členkou Rady Mensy, kde nás je dokopy deväť. V rámci nej sa snažíme organizáciu posúvať ďalej. Tiež ešte vediem miestnu skupinu Mensy v Trenčíne, odkiaľ pochádzam.

Lucia ŠtevankováZdroj: Maňo Štrauch

Koľko členov má slovenská Mensa?

Každý rok sa to číslo navyšuje, ale aj redukuje. Ide o platené členstvo, obvykle na jeden rok, a nie každý si ho predĺži. Aktuálne sa pohybujeme okolo čísla 650 členov.

