Takto vyzerá sedem najlepších hotelov na „ďalekom“ východe

10.05.2019

Veta, že z východu Slovenska je to na západ oveľa bližšie ako zo západu na východ, sa stala už okrídlenou, ale v nasledujúcich dňoch asi nebude platiť. Na majstrovstvách sveta v hokeji, ktoré sa začínajú dnes, totiž hrá Slovensko v skupinovej fáze v Košiciach, takže metropola východu privíta aj veľa návštevníkov, ktorí do tejto často Slovenska prídu prvýkrát.

Košické (aj bratislavské) hotely sa momentálne skloňujú najmä kvôli vysokým cenám ubytovania počas majstrovstiev sveta, ale to nie je len slovenský fenomén, tak to býva všade, keď je dopyt po ubytovaní vyšší ako ponuka kapacít.

My sme ale tento raz do nášho „TOP výberu“ nevybrali košické hotely, ale tie, ktoré stoja za návštevu medzi metropolou východu a Vysokými Tatrami. Kvôli tomu, ak by niekoho hokejová návšteva Košíc inšpirovala a rozhodol sa na východ Slovenska vybrať aj inokedy. Rozhodne tu je čo pozerať a zažiť, koniec koncov napríklad najviac pamiatok zapísaných do zoznamu Svetového dedičstva Unesco je práve tu.

Keďže príjemné poznávanie si nechce človek pokaziť nepríjemným ubytovaním, vybrali sme na východe Slovenska tie najlepšie hotely, ktoré sme navštívili v rámci projektu TREND TOP reštaurácie a hotely.

Hotel Zelená lagúna, Domaša

Zelená lagúna - terasaZdroj: Zelená Lagúna

Na Domašu je to zo západu Slovenska naozaj ďaleko, z Bratislavy napríklad toľko ako na Jadran – cca 6 hodín. Štvorhviezdičkový hotel na brehu vodnej nádrže sa ale za dlhú cestu vie odmeniť – veď patrí už niekoľko rokov medzi TOP 10 hotelov na celom Slovensku. Nachádza sa na brehu Domaše – ak oddychujete na hotelovej terase a sledujete plachetnice na vodnej hladine, máte naozaj pocit ako niekde v jadranskej zátoke. K tomu komfortné ubytovanie aj s 25 metrovým bazénom, ďalšími početnými možnosťami pre šport a relax a k tomu superochotný personál. Raňajky tu boli na úrovni piatich hviezdičiek.