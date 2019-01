Top 11 bratislavských reštaurácií, ktoré ponúknu gastronomický zážitok

11.01.2019, 13:00 | Jarmila Horváthová | © 2019 News and Media Holding

Kde sa dá v Bratislave dobre najesť? Kam pozvať napríklad návštevu, alebo si „uctiť“ samého seba a najbližších kvalitným jedlom a servisom? Alebo si takto spríjemniť návštevu hlavného mesta.

Túto otázku dostávame pomerne často a odpovedáme na ňu vždy rovnako – záleží na to, za koľko sa chcete najesť. Respektíve, koľko ste ochotní za návštevu reštaurácie dať peňazí. Lebo v Bratislave sú reštaurácie, ktoré sú absolútnou slovenskou špičkou, ale kvalita niečo stojí a tak patria nielen medzi najlepšie, ale aj najdrahšie na Slovensku.

Za dva chody pre dvoch treba rátať minimálne s 60-timi eurami. Na druhej strane – ak porovnáme tieto podniky s úrovňou podobnými vo Viedni, vychádzajú ešte stále cenovo (až na výnimky) o dosť lacnejšie. Čo sa nedá povedať o bežných reštauráciách, tam tie bratislavské už cenami pomaly viedenské dobiehajú. A populárny streetfood býva dokonca u nás často drahší ako u susedov.

Vybrali sme 11 najlepších reštaurácií v Bratislave z hodnotení TREND TOP reštaurácie a hotely – nie sú to podniky, kam by väčšina ľudí mohla, alebo chcela chodiť každý deň, alebo každý týždeň, ale zase – ani na operu sa nechodí každý týždeň. Príležitostne ale investovať do ich návštevy (a v podstate do samého seba) určite odporúčame.

Riverbank

Riverbank RestaurantZdroj: Riverbank

Reštaurácia na dunajskom nábreží, kde šéfuje jeden z najznámejších šéfkuchárov na Slovensku Jardo Žídek. Elegantné prostredie, komorná atmosféra, špičkový servis a kuchyňa založená na prevažne na domácich surovinách, ktorým tu dáva J. Židek moderný a často netradičný šat.