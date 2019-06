Toto sú najlepšie prázdninové hotely u nás. Bez davov ľudí

21.06.2019, 13:00 | Jarmila Horváthová | © 2019 News and Media Holding

Na Slovensku trávia našinci, ktorí na dovolenky chodia, väčšinou druhú a tretiu rekreáciu. A ak, tak v horách a v blízkosti aquaparkov, či vodných plôch.

Ktoré sú najlepšie hotely v najvychytenejších slovenských dovolenkových destináciách - tejto téme sme sa venovali v minulom výbere. Ale kvalitné hotely sa nachádzajú aj v iných častiach Slovenska – a pobyt v nich má výhodu, že tu človek nájde v lete väčšinou viac pokoja, ako v preľudnených Vysokých Tatrách, či aquaparkoch.

To, že nie sú vo vychytených lokalitách, ale neznamená, že nemá hosť čo v okolí robiť a spoznávať. Všetky nižšie spomínané hotely sa príkladne snažia hosťa o tom informovať – v rámci teórie, že hosť nejde do hotela, ale do lokality. Hoci práve v týchto to až tak neplatí, lebo väčšina hostí nepovie že ide do Malých Karpát, ale „na“ Zochovu chatu, nie do Haliča, ale do Galicie Nueva, nie do Sliača, ale do Kaskád.

Najlepšie hotely na relax mimo davov, ktoré sme vybrali z Trend TOP reštaurácie a hotely 2019 sa nachádzajú vo všetkých častiach Slovenska, zoradili sme ich zemepisne, od západu na východ.

Zochova chata, Modra – Piesok, Malé Karpaty

Zochova chata - izba v zrubovej častiZdroj: Zochova chata

Hotel na mieste bývalej Zochovej chaty v lesoch Malých Karpát je ideálnym miestom pre tých, ktorí chcú stráviť pár dní v špičkovom zariadení uprostred prírody a nechce sa im z juhozápadu Slovenska cestovať tri a viac hodín, alebo – vhodným zariadením pre ľudí z ostatných častí Slovenska, ak chcú podrobnejšie spoznávať jeho západ. Možno si vybrať z dvoch druhov izieb, pričom tie v pôvodnej chate sú obložené drevom, výborne tu varia a najmä je tu jedno z najlepších wellness na Slovensku s krásnym vonkajším areálom.