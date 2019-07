Toto sú pravé európske mestá pre fajnšmekrov

26.07.2019, 13:00 | Jarmila Horváthová | © 2019 News and Media Holding

Spojiť dovolenku a cestovanie s chutným jedlom, pre mnohých je to ideálna kombinácia. V typických prímorských dovolenkových destináciách to je s hľadaním autentických reštaurácií trochu ťažšie, ale nájdu sa. V mestách je to jednoduchšie.