Udal Facebook zo zneužitia dát. H&M si ho najalo na nasadenie umelej inteligencie

02.02.2019, 16:50 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Záložky na víkend | Cez pracovný týždeň človek často natrafí na mnoho zaujímavých článkov, ktoré sú však také dlhé, že nie je čas sa na ne sústrediť. A kým príde víkend, stratia sa vo víre internetu. V rubrike Záložky na víkend vám ponúkame zaujímavé články, na ktoré sa najlepšie sústreďuje pri dlhej sobotnej či nedeľnej káve.

Švédsky módny reťazec H&M dlhodobo zanedbáva online predaj a stráca zákazníkov. Pochopiť, po čom zákazníci túžia, sa bude sieť snažiť prostredníctvom detailnejšieho spracovania dát a nasadením umelej inteligencie. Značke s tým pomôže muž na slovo vzatý. Ide o whistleblowera Christophera Wylieho, ktorý odhalil škandál Cambridge Analytica, pri ktorom verejnosť zistila, ako Facebook zneužíva dáta svojich používateľov, čo pomohlo vo voľbách v roku 2016 k víťazstvu Donaldovi Trumpovi.

K módnemu biznisu má programátor veľmi blízko. Vlani zistil, že vďaka preferencii určitého štýlu oblečenia dokázala firma Cambridge Analytica u používateľov Facebooku identifikovať ich politickú náklonnosť. „Keď skúmam osobné charakteristiky používateľov Facebooku, údaje o ich preferenciách v oblasti hudby a módy sú kľúčovými nástrojmi na definovanie ich osobnosti,“ povedal 29-ročný programátor.

Podľa získaných dát možno milovníkov značiek (išlo predovšetkým o dáta amerických občanov) rozdeliť na dve skupiny. Fanúšikovia značiek ako Wrangler, Hollister či Lee Jeans identifikovala firma ako ľudí s malou mierou otvorenosti a s veľkou mierou nedôvery, takže pozitívne reagovali na reklamu podporujúcu D. Trumpa. Oproti nim stáli fanúšikovia značiek typu Kenzo či Alexander McQueen, ktorí sú otvorenejší a skôr inklinujú k demokratom a Hillary Clintonovej.

H&M, kde Ch. Wylie nastúpil pred niekoľkými týždňami, už dlhší čas bojuje s nepredaným oblečením a vlani reťazec nahromadil ťažko predajný tovar v hodnote 4,3 miliardy dolárov. V zásobách sa ocitlo nepredajné oblečenie z jarnej a letnej kolekcie, ktoré nešlo na odbyt kvôli chladnejšiemu počasiu.

Podľa analytikov za to môže zle nastavená logistika zásob, ktorá zaostáva za online konkurenciou. H&M či Zara navyše čelia kritike neudržateľnej módy, pri ktorej sa oblečenie vyhadzuje a vzniká odpad. Použitím umelej inteligencie chce značka lepšie predvídať módne trendy a rýchlejšie reagovať na dopyt od zákazníkov – optimalizovať tak distribúciu tovaru do danej krajiny, do konkrétnej predajne a v správnom čase.

„Pochopením zákazníka pomáhame optimalizovať dodávateľský reťazec. Lepšie zistíte, čo si chcú ľudia kúpiť a čo nechcú. Investovaním do umelej inteligencie nielenže spárujete jednotlivé kusy oblečenia so zákazníkmi a zarobíte viac, ale vyššie tržby dosiahnete pri výrobe menšieho objemu oblečenia a menšieho odpadu,“ povedal ešte v decembri Ch. Wylie. Umelá inteligencia tak pomôže firme k udržateľnosti, ktorá zároveň povedie k vyššej ziskovosti firmy.

Odkaz bohatým: plaťte radšej dane

Holandský historik Rutger Bregman je autorom knihy Utópia pre realistov,

