V Bratislave dostali stromy prednosť pred káblami a hipsterská štvrť v Prahe ožila

16.02.2020, 17:00 | Tomáš Bakoš | © 2020 News and Media Holding

6+1 dôvodov na úsmev | Cez pracovný týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám na víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali. Skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Pražská štvrť Holešovice sa dostala do tohtoročného rebríčka britského spravodajského portálu The Guardian. Ten hľadal desať najzaujímavejších štvrtí v európskych mestách. Čím pražská štvrť zaujala? Britskí redaktori ocenili dynamické kultúrne priestory, trendy kaviarne a dostatok zelene. Práve to dostalo Holešovice na siedmu priečku rebríčka.

Za desať rokov sa Holešoviciam podarilo neuveriteľne transformovať. Stala sa z nej živá štvrť s množstvom galérií, dizajnových obchodov a barov. Do tejto štvrti sa nasťahovali mladí podnikatelia a umelci, ktorí využili nízke ceny nájomného. Britský Guardian oceňuje napríklad galériu súčasného umenia Dox či priestrannú a priemyselnú eleganciu Vnitroblocku.

V Bratislave dostali stromy prednosť pred káblami

Nové stromy v bratislavskej Petržalke dostali prednosť pred starými káblami. Stalo sa tak vôbec prvýkrát v histórii mesta, keď sa presúvali inžinierske siete kvôli výsadbe nových stromov.

Splnomocnenec mesta pre zeleň a životné prostredie Andrej Kovarik vo videu vysvetľuje, že prítomnosť inžinierskych sietí je pre výsadbu stromov dlhodobý problém. Aj na zdanlivo

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť