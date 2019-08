V Etiópii zasadili za deň stovky miliónov stromov. Premiér chce do októbra pokoriť štyri miliardy

Pondelok bol pre planétu Zem šťastným dňom. V Etiópii počas dvanástich hodín vysadili viac než 200 miliónov stromov, čím pokorili doterajší svetový rekord. Denník New York Times dokonca uvádza, že kým slnko zapadlo za obzor, počet vysadených stromčekov pokoril hranicu 350 miliónov.

Iniciatívu spustil tamojší premiér Abiy Ahmed, ktorý si tiež vyhrnul rukávy a prispel k dielu. Pre toto podujatie bolo v pondelok zatvorených viacero škôl i vládnych úradov.

Do vysádzania sa zapojili aj rôzne medzinárodné organizácie či podnikateľská komunita. Či hromadné vysádzanie stromov v Etiópii sleduje aj Guinnessova kniha rekordov, nie je zrejmé. Premiér však agentúre AP povedal, že s rátaním vysadených stromov krajine pomáha aj softvér vyvinutý špeciálne na túto príležitosť.

Ešte v máji spustili v Etiópii iniciatívu s názvom Zelené dedičstvo, ktorej cieľom je do októbra vysadiť v krajine viac ako štyri miliardy stromov. Miestne poľnohospodárske úrady informovali, že dosiaľ ich bolo v takmer všetkých častiach tejto východoafrickej krajiny vysadených vyše 2,6 miliardy.

Environmental sustainability is one of our corporate philosophies!

We fly high to make the world a better place for all!#GreenLegacy pic.twitter.com/vgocQJ7RtW