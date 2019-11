Za noc sa platí stovka. Ako vyzerá výhľad z najvyššieho hotela Európy

03.11.2019, 10:50 | ab | © 2019 News and Media Holding

Capanna Margherita sa nachádza v nadmorskej výške vyše 4 500 metrov na švajčiarsko-talianskej hranici. Hotel vybudovali na vrchole Signalkuppe (z talianskej strany ho nazývajú Punta Gnifetti), ktorý je súčasťou horského masívu Monte Rosa. Ide o najvyššie položený hotel v Európe.

Za jednu noc vo výške 4 559 metrov, kde hostí obklopuje večný sneh a na mraky sa dívajú zhora, zaplatí hosť relatívne nízku cenu sto eur. K dispozícii má hotel postele pre 70 ľudí. Na porovnanie, noc v klasickej izbe na Lomnickom štíte vo výške 2 634 metrov nad morom nájdete na internete za sumu 575 eur a vyššie.

Dostať sa do Capanna Margherita však vôbec nie je jednoduché, píše novinár z Financial Times, ktorý sa rozhodol miesto navštíviť cez víkend a zhrnúť svoj zážitok do článku. Dosiahnutiu chaty predchádza výstup lanovkou, rebríkmi a náročná pešia chôdza. Vzduch v takých nadmorských výškach obsahuje o 40 percent menej kyslíka.

Výstavbu hotela nariadili v roku 1889 a pôvodne malo zariadenie slúžiť ako útočisko pre horolezcov a ako miesto na vykonávanie vysokohorských vedeckých výskumov. Dokončili ju v roku 1893. Klientelu chaty tvorili v minulosti tiež boháči či kráľovské rodiny. Svetové vojny prúd aristokratických dobrodruhov prerušili.

V súčasnosti sa izba dá rezervovať online, pričom Capanna Margherita disponuje reštauráciou, ktorá ponúka zväčša cestoviny či pizzu, malou knižnicou, kávovarom, barom, pivom aj internetovým pripojením.

Zdroj: FT / YouTube