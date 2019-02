Zákaz psov v reštauráciách bude stále platiť, novelu odmietli

05.02.2019, 11:27 | TASR

Psy budú mať naďalej zakázaný vstup do reštaurácií. Parlament totiž odmietol novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou chceli poslanci SaS odstrániť zákaz vstupu do zariadení spoločného stravovania pre psov.

„Navrhuje sa, aby samotní prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania mali právo rozhodnúť, či umožnia vstup psov do svojich prevádzok. Zároveň sa navrhuje, aby v prípade, že to umožnia, mali povinnosť o tom informovať na viditeľnom mieste pred vstupom do priestorov prevádzky alebo v nich,“ uvádzali navrhovatelia.

Poslanci pripomínajú, že súčasný zákon zakazuje, aby do reštaurácií, kaviarní, pohostinstiev a ďalších zariadení spoločného stravovania mohli byť vodené alebo vpúšťané zvieratá. Za porušenie hrozia pokuty až do 20-tisíc eur.

„Zákon pripúšťa jedinú výnimku z uvedeného zákazu, ktorá sa týka osôb so zdravotným postihnutím v sprievode psa so špeciálnym výcvikom, ktoré môžu vstúpiť do priestorov určených na konzumáciu stravy. Zákazníci stravovacích zariadení, ale aj ich prevádzkovatelia považujú uvedený zákaz za neodôvodnený a zbytočne obmedzujúci,“ dodali predkladatelia.