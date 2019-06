Zdržala lietadlo pol hodiny, preto mexická ministerka podala demisiu

02.06.2019, 17:00 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Kým neskoré príchody bežným smrteľníkom aerolinky netolerujú, v prípade mexickej ministerky životného prostredia Josefy González Blancovej urobili výnimku. Ministerka letela z hlavného mesta do mesta Mexicali na hraniciach s USA. Lenže let nestíhala, a preto poprosila manažéra leteckej spoločnosti Aeromexico, aby na ňu lietadlo počkalo – celkovo šlo o 38 minút.

Meškanie ministerky životného prostredia zachytil na sociálnej sieti Twitter jeden z cestujúcich, čím sa celá záležitosť dala do pohybu a obuli sa do nej i médiá. Ministerka po odhalení férovo priznala chybu a podala demisiu. Za svoje pochybenie sa ospravedlnila s tým, že „neexistuje ospravedlnenie“ jej kroku a je si vedomá, že zneužila kontakty a právomoci verejného činiteľa. „Pravá premena Mexika vyžaduje absolútnu poctivosť a spravodlivosť,“ povedala.

Mexický prezident rezignáciu ministerky prijal a povedal, že kvôli mexickému ľudu nemôžu politici zlyhať v žiadnom ohľade. Prezident odkázal, že nemieni tolerovať zneužívanie moci zo strany politikov a to ani v tomto prípade. Ministerka pritom letela komerčnom linkou a nie vládnym špeciálom z dôvodov, ktoré nariadil sám prezident Andrés Manuel López Obrador, ktorý sa tak chce priblížiť bežným voličom.

Tesla viezla domov opitého vodiča

Užil si večer s alkoholom. Potom sa 50-ročný Holanďan chcel dostať domov, preto nasadol do svojej Tesly. Policajti si všimli, že Tesla jazdila príliš blízko za ďalším autom, preto plánovali vodiča Tesly zastaviť. Policajti sa snažili auto zastaviť výstražným znamením Stop, ale keď policajné auto spomalilo, Tesla ho predbehla. Akonáhle sa k elektromobilu opäť priblížili, zistili, že vodič za volantom spí a auto riadi pokročilý systém automatizovanej jazdy, ktorý Tesla volá autopilot.

Vodiča zrejme zobudila až siréna a konečne zastavil. Policajti mu na mieste zobrali vodičský preukaz.

Tesla vždy zdôrazňuje, že autopilot nie je systém autonómneho riadenia, ale len pokročilý asistent, ktorý má šoférovi pomáhať. Vodič je teda vždy zodpovedný za správanie vozidla, mal by sa preto sústrediť a v prípade potreby ho prevziať do vlastných rúk. Nie je to pritom prvý prípad. Vlani sa podobný prípad stal v Kalifornii, kedy vodič tiež zaspal a polícii sa auto podarilo zastaviť až po desiatich kilometroch.

Keď idete za pápežom a skončíte v dedine

Hovorí sa, že Božie cesty sú nevyspytateľné. O tom by mohol rozprávať 81-ročný dôchodca Luigi Rimonti, ktorý sa rozhodol cestovať do Ríma autom. Lenže spoliehal sa až príliš na GPS navigáciu a tá ho zaviedla namiesto Ríma (v angličtine Rome) do nemeckej dediny Rom, ktorá je od talianskeho hlavného mesta vzdialená 1 600 kilometrov.

Namiesto v rušnej talianskej metropoly, kde chcel navštíviť Vatikán, tak skončil v ospalej dedine so 67 obyvateľoch neďaleko Kolína. Keď to starček zistil, tak pred značkou dediny z auta vystúpil, aby situáciu zhodnotil. Lenže zabudol zatiahnuť ručnú brzdu, auto sa spustilo dole kopcom a zvalcovalo cedeľu s názvom obce. Zároveň ho auto otvorenými dverami zachytilo tak, že skončil v nemocnici. Po oprave auta pokračoval do Ríma.

Okolo sveta s legendárnou Tatrou

Prejsť celkovo 270-tisíc kilometrov naprieč 68 krajinami sveta. To je plán českej cestovateľskej dvojice Petra Holečeka a Mareka Havlíčka. Obaja stoja za expedíciou pod názvom Tatra okolo sveta 2, ktorá by mala odštartovať vo februári budúceho roka a skončiť v roku 2022. Výprava odkazuje na expedíciu Tatra okolo sveta, pri ktorej šesť cestovateľov z Československa v rokoch 1987 až 1990 najazdilo s upravenou Tatrou 815 GTC asi 195-tisíc kilometrov naprieč všetky obývané kontinenty.

Prvá etapa expedície bude trvať deväť mesiacov a cestovatelia sa postupne z Prahy presunú cez Balkán, Turecko, Irán, Kazachstan či Mongolsko až do Ruska. Celkovo má mať etapa 70-tisíc kilometrov a prejsť má cez 22 krajín. Druhá etapa z Čile do Kolumbie bude mať asi 40-tisíc kilometrov. Za päť mesiacov potom cestovatelia navštívia osem krajín. V tretej etape sa Tatra presunie z Panamy do Kanady, pričom za deväť mesiacov prejde 80-tisíc kilometrov a navštívi desať krajín. Posledná etapa naprieč Afrikou začne v Juhoafrickej republike do Maroka, odkiaľ sa posádka presunie do Španielska a odtiaľ späť do Česka.

Cena novšieho modelu Tatry aj s prestavbou M. Havlíček vyčíslil na päť až šesť miliónov korún. Ide tak o vyššiu položku z celkového rozpočtu. „Kalkulácia tejto trojročnej cesty je okolo 19 až 25 miliónov korún,“ povedal pre portál Aktualne.cz. Okrem vozidla je drahou položkou aj prevádzka auta - pneumatiky, servis, náhradné diely a nafta. Tieto položky by mali stáť 4,8 až 5,3 milióna korún. Ďalšie dva milióny potom budú stáť poplatky spojené s prevozom auta loďou medzi kontinentmi. Zaplatiť sa musí aj množstvo ďalších vecí ako poistenie, víza či miestne dane.

Ex šéfa Amazonu sa vzdala polovice majetku

Bývalá manželka šéfa Amazonu Jeffa Bezosa, spisovateľka MacKenzie Bezosová, daruje charite polovicu svojho majetku, ktorého hodnota sa odhaduje na takmer 37 miliárd dolárov. MacKenzie tak ide v šľapajach amerických miliardárov, akými sú Warren Buffett a Bill a Melinda Gatesovi.

Tí v rámci kampane Giving Pledge vyzývajú boháčov, aby sa ešte počas života vzdali viac ako polovice svojho majetku. Spisovateľka sa stala treťou najbohatšou ženou na svete v apríli, keď spolu s Jeffom Bezosom oznámili, že sa dohodli na podmienkach rozvodu. Jej bývalý životný partner, ktorého majetok časopis Forbes tento rok odhadol na úrovni 131 miliárd dolárov, sa ku Giving Pledge nepripojil. K iniciatíve sa od roku 2010 pridalo 204 bohatých ľudí z 23 krajín. Pochádzajú z najrôznejších sektorov od finančníctva, cez technológie až po realitný sektor.

Ako sa Ľubľana stáva zero-waste

Slovinské hlavné mesto Ľubľana počas 15 rokov zprešlo radikálnou zmenou. Z mesta, kde kedysi komunálny odpad končil len na skládke sa stáva prvá európska metropola, ktorá sa zaviazala k nulovej produkcii odpadu. Ako na to opisuje portál denníka The Guardian.

Mesto v roku 2013 nainštalovalo nádoby na plasty a papier všetkým obyvateľom a zaviedlo odvážne opatrenia: o polovicu znížilo vývoz všetkých kontajnerov. Prinútiloobyvateľov, aby efektívne triedili odpad a dnes sa v meste recykluje 68 percent odpadu. Do roku 2025 chce recyklovať 75 percent.

Mesto okrem iného na workshopoch obyvateľov učí, ako opravovať rozbité veci, ktoré ešte môžu poslúžiť, a stále obľúbenejšie sú aj bezobalové obchody a automaty, ktoré prevádzkuje recyklačné spoločnosť Voka SNAG. Všetky miestne inštitúcie používajú toaletný papier z recyklovaných materiálov, ulice sa čistia len zozbieranou dažďovou vodou a biologicky rozložiteľnými prostriedkami. Slovinské hlavné mesto momentálne produkuje 115 kilogramov odpadu na obyvateľa ročne a plánuje ho znížiť. Európskym rekordmanom je talianske mesto Treviso, kde jeden človek vyprodukuje 59 kilogramov odpadkov na obyvateľa za rok.

Vysoké Tatry medzi top destinácie

Renomovaný portál Lonely Planet, ktorá je najväčších zdrojov informácií pre cestovateľov, zaradila Vysoké Tatry na prvé miesto destinácií, kam sa treba ísť pozrieť v tomto roku v Európe.

Reportáž z Tatier zverejnil aj denník The New York Times, ktorý zaradil naše hory medzi 52 miest na svete, ktoré sa oplatí tento rok navštíviť. Reportér Sebastian Modak sa nevyhol ani návšteve Košíc či Spišského hradu. Na samotných Tatrách ocenil samotu a žiadne davy turistov. Ostali mu len myšlienky, čo oceňoval v podnáručí prírody.